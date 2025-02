A- A+

Náutico Náutico: Odivan retorna depois de um ano e meio, se emociona e ganha elogios Defensor foi titular durante os 90 minutos na partida contra o Afogados, no domingo (9)

A goleada do Náutico sobre o Afogados teve um sabor especial para um jogador do elenco alvirrubro: o zagueiro Odivan. Por conta de uma lesão ligamentar no joelho direito, o atleta ficou afastado dos gramados por um ano e meio. Ele foi titular contra a Coruja e atuou durante os 90 minutos, nos Aflitos.

Após superar uma lesão no joelho, Odivan está de volta aos gramados! Bem-vindo de volta, Odivan! Estamos juntos! pic.twitter.com/ZglaQwZn4k — Náutico (@nauticope) February 9, 2025

Ao término da partida, o defensor caiu no gramado e desabou no choro, enquanto recebia o carinho dos companheiros. Após o duelo, Odivan desabafou em entrevista concedida à Rádio Jornal.

"Nessa batalha que passei, teve momentos que foram muito difíceis na recuperação, mas eu venci. Hoje pude voltar a atuar por 90 minutos em um jogo oficial. Feliz por ter voltado e pela vitória, nosso grupo está merecendo. Só tenho a agradecer a todos que estiveram comigo", falou.

Questionado sobre a atuação do zagueiro, o técnico Marquinhos Santos não poupou elogios ao seu atleta. A última vez que Odivan tinha entrado em campo foi em julho de 2023, diante do Remo, pela Série C daquele ano.

"O Odivan eu conheço bem, porque foi eu quem lancei no Juventude. Puxei da categoria da base para o profissional e correspondeu muito bem. Esse ano, ele teve convite para sair, mas foi firme em dizer que queria ficar aqui e aproveitar as oportunidades que tivesse, e aproveitou muito bem. Fez um jogo irreparável, sem falhas, e quase fez um gol de cabeça", falou Marquinhos.

A partida contra o Afogados também foi marcante para o prata da casa Kayon. Assim como Odivan, o atacante também se lesionou em 2023. À época, rompeu os ligamentos do joelho. No ano passado, já recuperado, pouco foi utilizado.

Sob o comando de Marquinhos Santos neste ano, o jovem estreou como titular diante da equipe sertaneja e anotou o primeiro gol do Timbu na goleada por 4x0. Ele já tinha sido acionado em outros dois jogos saindo do banco.

"Foi algum muito gratificante, depois de muito tempo fora dos gramados, poder voltar como titular, voltar a marcar. E um cara que passou junto comigo e voltou muito bem também (Odivan). Feliz demais por ele e todos que estavam nessa luta", relatou Kayon.

