Futebol

Náutico oferece pacote promocional de ingressos para jogos do quadrangular da Série C

Bilhetes para as três partidas que o Timbu fará nos Aflitos estão com desconto para sócios e não sócios

Náutico conta com a força da torcida nos Aflitos para alcançar uma das quatro vagas da Série BNáutico conta com a força da torcida nos Aflitos para alcançar uma das quatro vagas da Série B - Foto: Gabriel França/CNC

Após terminar com a terceira posição na primeira fase da Série C, com 36 pontos, o Náutico se prepara para as próximas partidas, que estão sendo tratadas pelo time como finais, contra Brusque, Guarani e Ponte Preta.

Para conquistar o sonhado acesso à segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Timbu fará mais seis jogos. Desses, três serão disputados no estádio dos Aflitos.

Para incentivar a torcida alvirrubra a comparecer aos duelos, que ainda não tiveram data e horário definidos oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Náutico está oferecendo um pacote promocional de ingressos para o quadrangular da competição.

 

 

Serão 2 mil ingressos por setor, com preços especiais para sócios e não sócios do clube, entre R$ 75 e R$ 200. Para os sócios pagantes de mensalidade, o valor do pacote terá desconto incluso de acordo com a categoria do plano.

Estão inclusos os setores Hexa, Caldeirão, Vermelho Gazzaneo e Cadeiras. Os sócios podem adquirir o pacote de ingressos através do link e os não sócios devem acessar a plataforma FutebolCard.

Aqueles que realizam check-in devem reservar os ingressos a cada jogo, sempre que a bilheteria da partida estiver aberta, e não estão inclusos com o pacote promocional.

Confira os valores de cada setor do pacote de ingressos para o Quadrangular da Série C:

Setor Hexa: R$ 75 (meia) e R$ 150 (inteira)
Setor Caldeirão: R$ 75 (meia) e R$ 150 (inteira)
Setor Vermelho Gazzaneo: R$ 100 (meia) e R$ 200 (inteira)
Setor Cadeiras (mediante compra ou aluguel da cadeira): R$ 100 (meia) e R$ 200 (inteira)
Como comprar: Sócios e não sócios

 

 

