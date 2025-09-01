A- A+

Futebol Náutico oferece pacote promocional de ingressos para jogos do quadrangular da Série C Bilhetes para as três partidas que o Timbu fará nos Aflitos estão com desconto para sócios e não sócios

Após terminar com a terceira posição na primeira fase da Série C, com 36 pontos, o Náutico se prepara para as próximas partidas, que estão sendo tratadas pelo time como finais, contra Brusque, Guarani e Ponte Preta.

Para conquistar o sonhado acesso à segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Timbu fará mais seis jogos. Desses, três serão disputados no estádio dos Aflitos.

Para incentivar a torcida alvirrubra a comparecer aos duelos, que ainda não tiveram data e horário definidos oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Náutico está oferecendo um pacote promocional de ingressos para o quadrangular da competição.

PACOTE PROMOCIONAL DE INGRESSOS LIBERADO PARA A PRÓXIMA FASE!



Serão 2 mil ingressos por setor, com as vendas liberadas para sócios e não sócios. Sócios tem o desconto aplicado direto na sua secretaria virtual. Quem faz check-in irá reservar seu ingresso jogo a jogo, sempre… pic.twitter.com/MR1Jv4MPt9 — Náutico (@nauticope) August 30, 2025

Serão 2 mil ingressos por setor, com preços especiais para sócios e não sócios do clube, entre R$ 75 e R$ 200. Para os sócios pagantes de mensalidade, o valor do pacote terá desconto incluso de acordo com a categoria do plano.

Estão inclusos os setores Hexa, Caldeirão, Vermelho Gazzaneo e Cadeiras. Os sócios podem adquirir o pacote de ingressos através do link e os não sócios devem acessar a plataforma FutebolCard.

Aqueles que realizam check-in devem reservar os ingressos a cada jogo, sempre que a bilheteria da partida estiver aberta, e não estão inclusos com o pacote promocional.

Confira os valores de cada setor do pacote de ingressos para o Quadrangular da Série C:

Setor Hexa: R$ 75 (meia) e R$ 150 (inteira)

Setor Caldeirão: R$ 75 (meia) e R$ 150 (inteira)

Setor Vermelho Gazzaneo: R$ 100 (meia) e R$ 200 (inteira)

Setor Cadeiras (mediante compra ou aluguel da cadeira): R$ 100 (meia) e R$ 200 (inteira)

Como comprar: Sócios e não sócios

A Energia do Acesso só existe quando estamos juntos. Jogadores e torcida, campo e arquibancada, lado a lado no quadrangular rumo ao nosso objetivo!



O pacote promocional segue disponível. Adquira o seu agora e não fique de fora!



Compra o teu online

Sócios:… pic.twitter.com/UvyxotZ0kI — Náutico (@nauticope) September 1, 2025

