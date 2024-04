A- A+

Náutico Náutico oficializa a chega do atacante Bruno Mezenga, ex-Santos Em 2023, o centroavante marcou oito gols com as camisas do Água Santa e Santos

Nesta quarta-feira (24), o Náutico fez oficial a chega do experiente atacante Bruno Mezenga, de 35 anos. O centroavante vem aos Aflitos depois de um temporada de 2023 em que foi destaque do Água Santa no Canpeonato Paulista, que credenciou o atleta a ter uma curta passagem pelo Santos, no último Campeonato Brasileiro.

Bruno Mezenga tem passagens por clubes como Flamengo, Fortaleza, Goiás, Santos, Vila Nova e Ferroviária, além de ter atuado no futebol da Turquia, Sérvia e Tailândia. Ele chega para disputar posição com Paulo Sergio no posto de centroavante do Náutico.

Toca o berrante, seu moço! Não estamos na novela Rei do Gado, mas tem um Mezenga chegando nos Aflitos. Seja bem-vindo ao Náutico, Bruno! pic.twitter.com/JwmV0nWcH8 — Náutico (@nauticope) April 24, 2024

Reformulação

Depois de não atingido os primeiros principais objetivos da temporada - título do Pernambucano e uma melhor campanha na Copa do Nordeste - e a saída do técnico Allan Aal, o Náutico passa por um processo de reformulação de elenco. Na semana passada, o clube já havia anunciado as saídas de Júlio Cesar e Ray Vanegas. Nesta quarta, foi a vez do meia Marcos Júnior e o atacante Evandro também receberem a notícia que o clube pretende rescindir ou emprestar os atletas.

