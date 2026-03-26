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Futebol Náutico oficializa a contratação do atacante Victor Andrade para a disputa da Série B Jogador de 30 anos chega ao Timbu após passagem pelo São Bernardo

O Náutico oficializou, na manhã desta quinta-feira (26), a contratação do atacante Victor Andrade para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogador de 30 anos atuava pelo São Bernardo desde 2025, onde fez 20 jogos e marcou um gol. Em 2026, Victor Andrade participou de sete partidas, todas pelo Campeonato Paulista.

Criado na base do Santos, o atleta também já defendeu a camisa de times como Benfica, Chapecoense, Goiás, Remo, Vila Nova, Juventude, Portuguesa, Ferroviária e Botafogo-SP.

Victor Andrade é a sétima contratação do Timbu nesta janela de transferências. Além dele, o Náutico já contratou o goleiro Arthur, os zagueiros Gustavo Henrique e Betão, o volante Leonai, os meias Vitinho e Felipe Cardoso e o atacante Derek.

O atacante Victor Andrade, de 30 anos, é a nova contratação do Náutico para a temporada 2026.



Seja bem-vindo, Victor! Vamos juntos! pic.twitter.com/XjMbZd5InS — Náutico (@nauticope) March 26, 2026

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