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Futebol

Náutico oficializa a contratação do atacante Victor Andrade para a disputa da Série B

Jogador de 30 anos chega ao Timbu após passagem pelo São Bernardo

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Victor Andrade, novo reforço do NáuticoVictor Andrade, novo reforço do Náutico - Foto: Fernando Brito/Vila Nova FC

O Náutico oficializou, na manhã desta quinta-feira (26), a contratação do atacante Victor Andrade para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogador de 30 anos atuava pelo São Bernardo desde 2025, onde fez 20 jogos e marcou um gol. Em 2026, Victor Andrade participou de sete partidas, todas pelo Campeonato Paulista.

Criado na base do Santos, o atleta também já defendeu a camisa de times como Benfica, Chapecoense, Goiás, Remo, Vila Nova, Juventude, Portuguesa, Ferroviária e Botafogo-SP.

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Victor Andrade é a sétima contratação do Timbu nesta janela de transferências. Além dele, o Náutico já contratou o goleiro Arthur, os zagueiros Gustavo Henrique e Betão, o volante Leonai, os meias Vitinho e Felipe Cardoso e o atacante Derek.

 

 

 

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