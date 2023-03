A- A+

Náutico Náutico oficializa a contratação do lateral-esquerdo Rennan Siqueira Vínculo do jogador com o Timbu vai até novembro desta temporada

O Náutico oficializou mais um reforço para a temporada. Trata-se do lateral-esquerdo Rennan Siqueira, ex-Brasil de Pelotas/RS. Após encerrar o vínculo com o clube gaúcho nesta semana, o jogador de 27 anos assinou com o Timbu até novembro deste ano.

Além do Brasil, Rennan tem passagens por outros clubes do Sul como Ypiranga/RS, Novo Hamburgo/RS, Esportivo/RS e Caxias/RS, além de atuar por Itaporã/MS, Manaus/AM, Macaé/RJ e Grêmio Anápolis/GO. No Alvirrubro, ele chega para brigar por posição com Diego Matos.

Nesta primeira parte da temporada, o jogador não vai poder mais ajudar o Náutico no Estadual, uma vez que as inscrições para a competição se encerraram na semana passada. O Timbu, agora, corre para inscrever Rennan na Copa do Nordeste. O prazo para registro de novos atletas no torneio regional se encerra nesta segunda-feira (20).

O Náutico volta a entrar em campo na temporada neste sábado (18). Na ocasião, o Timbu vai visitar o Maguary, em Bonito, às 16h30, pelo Campeonato Pernambucano.

