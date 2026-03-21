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NÁUTICO Náutico oficializa a contratação do volante Leonai Souza Jogador de 30 anos estava no Barcelona de Guayaquil e reforça o elenco alvirrubro para a temporada 2026

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O Náutico oficializou, neste sábado (21), a contratação do volante Leonai Souza, que atuava no Barcelona-EQU, onde jogou as últimas quatro temporadas.

O jogador, de 30 anos, chega ao Recife para reforçar o meio-campo alvirrubro até o final da temporada 2026.

Pela antiga equipe o volante disputou 115 partidas, com quatro Libertadores e três Copas Sul-Americanas na bagagem. Souza também já defendeu o Plaza Colônia, do Uruguai, entre os anos de 2021 e 2021.

Natural da cidade de Pontal, em São Paulo, Leonai é a sétima contratação do Timbu para a disputa do Campeonato Brasileiro.

Anteriormente, o clube havia anunciado os defensores Betão e Gustavo Henrique, os meias Felipe Cardoso e Vitinho, e o atacante Derek

O Náutico estreia pela Série B neste domingo, às 16h, no Estádio dos Aflitos, contra o Criciúma. A partida terá transmissão ao vivo pela Globo Pernambuco e Sportv.

O volante Leonai Souza, de 30 anos, é o novo nome do Timbu para a temporada 2026! Com passagens por Barcelona-EQU e Plaza Colonia-URU, chega para fortalecer o elenco alvirrubro.



Seja bem-vindo, Leonai! Vamos juntos! pic.twitter.com/dExwxMKldg — Náutico (@nauticope) March 21, 2026

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