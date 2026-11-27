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Futebol Náutico oficializa aprovação do Conselho da proposta da Ticketmaster O acordo prevê um montante total de R$ 9 milhões, sendo R$ 7 milhões referentes à antecipação de receitas e R$ 2 milhões em patrocínio

O Náutico informou nesta sexta-feira (27) que o Conselho Deliberativo do clube aprovou, após passar por ajustes e adequações a partir das ressalvas apresentadas durante o processo de análise, a proposta apresentada pela Ticketmaster para ser a nova tiqueira do clube. Segundo o clube, a conclusão da etapa de deliberação, o Executivo dará prosseguimento aos trâmites para a assinatura do contrato com a empresa.

O acordo prevê um montante total de R$ 9 milhões, sendo R$ 7 milhões referentes à antecipação de receitas e R$ 2 milhões em patrocínio. A Ticketmaster será responsável pela operação da bilheteria do clube a partir de agosto de 2027. O valor antecipado será quitado por meio da retenção de parte das receitas de bilheteria dos jogos em que o Náutico atuar como mandante, a partir do início da prestação dos serviços pela empresa.

Com o recebimento dos recursos, o Náutico informou que dará início à regularização dos compromissos financeiros pendentes, incluindo a questão envolvendo a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf)

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