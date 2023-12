Náutico oficializa conclusão da venda de Matheus Cocão ao Vasco

A- A+

O Náutico oficializou nesta sexta (22) a venda do prata da casa Matheus Cocão ao Vasco. O volante teve 90% dos seus direitos econômicos e federativos repassados à equipe carioca por R$ 2 milhões. Desses, R$ 500 mil já foram pagos e o restante será quitado em 2024.

Aos 21 anos, Mateus disputou ao todo 20 jogos com a camisa do Náutico, sem gols marcados. A última partida do atleta foi no empate em 1x1 com o Salgueiro, nas quartas de final do Campeonato Pernambucano. O meia foi um dos alvirrubros que perdeu uma penalidade no dia da desclassificação do Timbu no torneio.

O empréstimo de Mateus Cocão ao Vasco foi concretizado em abril deste ano. Inicialmente, o clube carioca estava obrigado a efetuar o pagamento de R$ 300 mil até 15 dias após a assinatura do contrato, porém, esse prazo não foi cumprido. Posteriormente, mesmo em atraso, o Vasco prometeu quitar a dívida até 20 de junho, o que também não se concretizou. Três meses após o empréstimo, o pagamento foi enfim realizado.



Durante sua passagem pelo Vasco na Série A de 2023, Mateus Cocão atuou em nove jogos, sendo titular em três deles

