Náutico Náutico oficializa contratação de Gustavo Cartaxo, novo executivo de futebol Cartaxo volta a trabalhar com Fernando Marchiori, após passagem no ABC

O Náutico oficializou, na manhã desta quarta-feira (14), a contratação de Gustavo Cartaxo como novo executivo de futebol do Clube.

Gustavo Cartaxo é o novo executivo de futebol do Náutico. Seja bem-vindo! pic.twitter.com/jS3JNzuNbR — Náutico (@nauticope) June 14, 2023

O executivo e o Náutico já estavama acertados desde a última semana. Cartaxo chega para substituir Nei Pandolfo, que foi demitido junto com Dado Cavalcanti.

Gustavo Cartaxo trabalhou com o atual treinador alvirrubro, Fernando Marchiori, no ABC, onde conquistaram o acesso à segunda divisão no ano passado.

Cartaxo será apresentado na tarde desta quarta-feira (14), no CT Wilson Campos.

Com lacunas no elenco, Cartaxo terá a missão de reforçar o elenco alvirrubro para a continuidade da Série C. A expectativa é de que o Timbu traga três ou quatro jogadores.

Na coletiva pós-empate contra o Confiança, o treinador Fernando Marchiori comentou sobre o Náutico estar atento ao mercado.

"Após esse terceiro jogo, consigo ter um panorama melhor do clube. Até então, foram dois em quatro dias e agora tivemos essa viagem (para Aracaju) que ‘quebrou’ um pouco. Acredito que estamos abertos ao mercado para reforçar. Não tem uma ou outra posição. Queremos ganhar mais qualidade e, o que aparecer de situação boa, vamos estudar e conversar com a diretoria e ver o que conseguimos. Sabemos que o momento é difícil, mas devemos ter cautela”, disse.

