Futebol Náutico oficializa contratação de Igor Bolt Jogador estava na Ferroviária e chega para reforçar o Timbu na Série C do Campeonato Brasileiro

Após trazer Lucas Cardoso, o Náutico fechou a contratação de mais um jogador de ataque para a reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Igor Bolt, de 24 anos, que estava na Ferroviária. O atleta acompanhou o duelo do Timbu diante do Guarani, no Brinco de Ouro, mas só foi oficializado nesta terça-feira (29).

Bolt tem passagens por Resende-RJ, São Bento, Grêmio Prudente, Amazonas, Vila Nova e XV de Piracicaba. O jogador chega para brigar por posição no setor de lado de campo de ataque, com nomes como Kayon, Kelvin, Lucas Cardoso e Hélio Borges.

REFORÇO NA ÁREA!



Igor Bolt é o novo atacante do Timba para a Série C! O jogador de 24 anos chega pra acelerar o Náutico na reta final da caminhada pelo acesso!



Seja bem-vindo ao Caldeirão, Bolt! pic.twitter.com/AOaUqcdCN1 — Náutico (@nauticope) July 29, 2025

