Futebol Náutico oficializa contratação de Lucas Cardoso Atacante de 24 anos chega para reforçar o Timbu na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro

O Náutico oficializou nesta sexta-feira (11) a contratação do atacante Lucas Cardoso, de 24 anos, ex-Cuiabá. O jogador chega para reforçar o elenco alvirrubro para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro.

O atleta tem passagens por equipes como União Rondonópolis, Operário VG, Santo André, Botafogo-SP, Novorizontino e pelo Riga, da Letônia. Recentemente, o auxiliar-técnico do Náutico, Guilherme dos Anjos, elogiou o atacante.

“Lucas é um atleta referendado por nós. A gente está tentando fazer o melhor possível com aquilo que a gente tem. As pessoas têm um nível de exigência com as contratações muito longe daquilo que é a realidade do clube. Não é só aqui, mas em qualquer equipe, todo mundo quer os melhores para si, mas o mercado está muito exigente. Financeiramente, principalmente. Até em função da entrada dos clubes SAF, trazendo também um aumento muito grande dos valores dos atletas, independente da divisão”, iniciou.

“Dentro do possível, nós conseguimos fazer uma contratação que é super interessante para nós. É um jogador que pode atuar de 10 ou de 9. A ideia nossa é trabalhar mais por dentro, ora flutuando como 9, juntamente com um meia, ou ou como meia juntamente com o outro 9”, frisou.

