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Náutico oficializa contratação do argentino Pato Nuñez

Meia chega para reforçar o Timbu na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro

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Pato Nuñez, meia do NáuticoPato Nuñez, meia do Náutico - Foto: Divulgação

O Náutico oficializou nesta quinta-feira (6) a contratação do meia argentino Pato Nuñez. O jogador, que estava no Amazonas, chega com contrato válido até o final de 2026, reforçando o Timbu na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

Natural da Argentina, Pato também acumula passagens por Universidad César Vallejo, do Peru, Deportivo Morón, Almirante Brown e Lanús, clubes do futebol argentino. No anúncio, o Náutico chamou atenção pela versatilidade do atleta, indicando que ele pode atuar também como volante, "agregando qualidade técnica, intensidade e capacidade de criação ao meio-campo alvirrubro", informou o Timbu.

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