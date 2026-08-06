A- A+

futebol Náutico oficializa contratação do argentino Pato Nuñez Meia chega para reforçar o Timbu na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro

O Náutico oficializou nesta quinta-feira (6) a contratação do meia argentino Pato Nuñez. O jogador, que estava no Amazonas, chega com contrato válido até o final de 2026, reforçando o Timbu na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

Natural da Argentina, Pato também acumula passagens por Universidad César Vallejo, do Peru, Deportivo Morón, Almirante Brown e Lanús, clubes do futebol argentino. No anúncio, o Náutico chamou atenção pela versatilidade do atleta, indicando que ele pode atuar também como volante, "agregando qualidade técnica, intensidade e capacidade de criação ao meio-campo alvirrubro", informou o Timbu.

Veja também