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Futebol Náutico oficializa contratação do atacante Danielzinho Atleta chega ao Timbu em definitivo, com contrato válido até o fim deste ano

O Náutico oficializou nesta sexta-feira (4) a contratação do atacante Danielzinho, ex-Ypiranga. O atleta chega ao Timbu em definitivo, com contrato válido até o fim deste ano.

"Chegar ao Náutico é uma felicidade imensa. É um Clube que admiro muito. Estou ansioso para entrar em campo e honrar essa camisa", afirmou o atleta, em declaração ao site oficial do clube.

O jogador de 25 anos acumula passagens por Central, Porto, Salgueiro e Vitória das Tabocas, clubes do futebol pernambucano, além de Rio Preto-SP, Penapolense-SP, São José-RS e Brusque-SC.

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