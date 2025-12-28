A- A+

Futebol Náutico oficializa contratação do atacante Juninho Atleta de 30 anos, ex-Ferroviária, chega para reforçar o setor ofensivo do Timbu para 2026

O Náutico oficializou neste domingo (28) a contratação do atacante Juninho, de 30 anos, ex-Ferroviária. O jogador estava em fase de recuperação de uma artroscopia e chega para reforçar o clube na temporada 2026.



Formado nas categorias de base do Palmeiras, o jogador já passou também por Osasco Audax, Criciúma, Guarani, Ituano, Vila Nova, Figueirense, Mirassol, Paysandu, Paraná, Marcílio Dias, Inter de Limeira, além do PSS Sleman, da Indonésia.

Além de Juninho, o Náutico fechou as contratações do goleiro Gastón Guruceaga, do zagueiro Wanderson, do lateral-esquerdo Yuri Silva, do lateral-direito Reginaldo, dos volantes Leandro Vilela e Ramon Carvalho, do meia Dodô e dos atacantes Jonas Toró e Júnior Todinho.

<

Veja também