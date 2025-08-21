Náutico oficializa contratação do atacante Samuel Otusanya

A- A+

O Náutico oficializou o retorno do atacante nigeriano Samuel Otusanya. O jogador, que começou a temporada no Timbu, antes de se transferir para o Criciúma, regressa ao clube pernambucano por empréstimo até o final da Série C do Campeonato Brasileiro.

Na primeira passagem pelo Náutico, Samuel Otusanya marcou três gols em 16 jogos. Uma das bolas na rede foi na vitória do Timbu por 2x1 diante do Sport, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano.

O técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, já informou que espera ter o atleta à disposição para o jogo de sábado (23), no Primeiro de Maio, contra o São Bernardo. O atacante ainda aguarda regularização para voltar a vestir a camisa do Timbu.



"Vi alguns lances dele e achei um jogador interessante. Quando cheguei aqui, muitos falaram: 'professor, nós perdemos um jogador que, se ele estivesse aqui, o senhor ia gostar muito'. Até questionei, dizendo que conhecia o Criciúma, que teve um investimento alto, com estrutura de montar time forte. Farei que se ele tivesse ficado aqui, seria melhor para a carreira dele", explicou Hélio.



"Bati papo com Edgar (Montemor, executivo) e Eduardo Granja (vice-presidente de futebol), vimos que dava para mexer. Não conseguimos trazê-lo na primeira (tentativa), mas conseguimos na segunda. Ele é um jogador de uma intensidade sensacional".

