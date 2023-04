A- A+

Futebol Náutico oficializa contratação do atacante Thiaguinho Jogador é o segundo nome anunciado pelo Timbu para o início da Série C do Campeonato Brasileiro

O Náutico anunciou oficialmente nesta sexta (28) a contratação do atacante Thiaguinho, ex-Red Bull Bragantino e que estava cedido anteriormente ao Criciúma. O atleta vem por empréstimo até o final da Série C do Campeonato Brasileiro.

O jogador pode ser uma alternativa tanto pelo lado esquerdo de ataque, brigando por espaço com Paul Villero, como também para o setor de criação, como opção para Gabriel Santiago e Matheus Carvalho.

Thiago também tem passagens por clubes como Criciúma, Fortaleza, Ferroviário e Paraná. Além dele, o Náutico anunciou para a Série C a vinda do meia Eduardo, ex-Vitória, e também mira a chegada do zagueiro Werley, que estava no CSA.

O setor ofensivo do Náutico agora conta com um novo extremo! Thiaguinho, de 23 anos, é o novo reforço do Timbu para 2023. Seja bem-vindo! #CampeãoDeTerraEMar pic.twitter.com/sgZTWXSlqD — Náutico (@nauticope) April 28, 2023

