Futebol Náutico oficializa contratação do lateral Raimar Jogador chega para brigar por posição com Igor Fernandes na lateral esquerda do Timbu

O Náutico oficializou nesta quinta (5) a contratação do lateral-esquerdo Raimar, de 22 anos, que estava no Amazonas. O jogador chega para brigar por posição com Igor Fernandes no setor, ficando como opção do técnico Hélio dos Anjos após o outro atleta da função, Luiz Paulo, ficar fora da temporada por conta de uma lesão no joelho. A informação foi publicada pelo GE e confirmada pela reportagem.

Além da passagem pelo Amazonas, Raimar atuou nas bases de Paraná e Athletico, mas só atuou no profissional do Furacão em uma partida. O jogador ainda vestiu a camisa do Remo e, fora do Brasil, jogou pelo Nacional/POR e pelo Atlanta United/EUA.

Além de Raimar, o Náutico também fechou com o zagueiro Matheus Silva, que estava na Ponte Preta. Os reforços devem ser regularizados em breve para ficar à disposição do Timbu para a sequência da temporada 2025.

