Náutico oficializa contratação do meia Andrey

O Náutico oficializou na manhã desta segunda-feira (6) a contratação do meio-campista ofensivo Andrey. O jogador de 22 anos chega para reforçar o Timbu até o final da temporada.

Bora começar a semana com cara nova chegando nos Aflitos. O meia Andrey, de 22 anos, desembarca no Recife com a missão de nos ajudar em busca do acesso. Ele estava no Avaí e assina contrato até o final da temporada. VAMOS! pic.twitter.com/Yw6XdnXbcj