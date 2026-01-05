Futebol
Náutico oficializa contratação do meia Luiz Felipe
Jogador estava na Ponte Preta e já trabalhou com o técnico Hélio dos Anjos
O Náutico oficializou nesta segunda-feira (5) a contratação do meia Luiz Felipe, de 27 anos, que estava na Ponte Preta. O jogador já trabalhou com o técnico Hélio dos Anjos e foi o 12º reforço anunciado pelo Timbu para 2026.
Além de Luiz Felipe, o Náutico fechou as contratações do goleiro Gastón Guruceaga; os laterais Reginaldo e Yuri Silva; o zagueiro Wanderson; o volante Ramon Carvalho; os meias Dodô e Juninho; além dos atacantes Jonas Toró, Júnior Todinho e Felipe Saraiva.
