Futebol

Náutico oficializa contratação do meia Luiz Felipe

Jogador estava na Ponte Preta e já trabalhou com o técnico Hélio dos Anjos

Luiz Felipe, novo reforço do NáuticoLuiz Felipe, novo reforço do Náutico - Foto: Marcos Ribolli/Pontepress

O Náutico oficializou nesta segunda-feira (5) a contratação do meia Luiz Felipe, de 27 anos, que estava na Ponte Preta. O jogador já trabalhou com o técnico Hélio dos Anjos e foi o 12º reforço anunciado pelo Timbu para 2026.

Além de Luiz Felipe, o Náutico fechou as contratações do goleiro Gastón Guruceaga; os laterais Reginaldo e Yuri Silva; o zagueiro Wanderson; o volante Ramon Carvalho; os meias Dodô e Juninho; além dos atacantes Jonas Toró, Júnior Todinho e Felipe Saraiva.

