Reforço Náutico oficializa contratação do volante Renato Alves O atleta de 32 anos já está treinando com o elenco alvirrubro

O Náutico oficializou a contratação do volante Renato Alves, de 32 anos. O anúncio do atleta, que estava no Remo no início da temporada, aconteceu nesta quarta-feira (22).

O volante Renato Alves, de 32 anos, é o nosso novo reforço para 2024. Que seja uma trajetória de sucesso com o nosso manto! pic.twitter.com/c8M2wrAy0q — Náutico (@nauticope) May 22, 2024

O volante entrou em campo 12 vezes pelo Remo neste ano e não marcou nenhum gol. Sua última atuação pelo clube paraense foi no dia 7 de abril, na derrota por 2 a 0 para o Paysandu.

Renato Alves é formado nas categorias de base do Atlético-GO e tem passagens por clubes como Anapolina, Aparecidense e o próprio Dragão, em 2023.

O Náutico entra em campo neste sábado (25), às 17h, contra o Remo no estádio dos Aflitos.

