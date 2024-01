A- A+

Futebol Náutico oficializa contratação do volante Wendel Lessa Volante de 21 anos veio por empréstimo do Botafogo e já treina com o Timbu desde o início da pré-temporada

O volante Wendel Lessa, de 21 anos, vindo por empréstimo do Botafogo, foi finalmente anunciado oficialmente como novo reforço do Náutico. O atleta já estava treinando no CT Wilson Campos desde a representação do elenco para a temporada 2024.

Lessa é formado na base do Cabofriense e teve passagens pelo time sub-20 do Botafogo. O atleta também pode atuar como lateral-direito.

O volante Wendel Lessa agora é, oficialmente, mais um jogador do Náutico para 2024. O meio-campista já está integrado ao grupo e participa da pré-temporada alvirrubra. pic.twitter.com/CLPyRvSgSl — Náutico (@nauticope) January 9, 2024

