Futebol Náutico oficializa contratação do zagueiro João Maistro Defensor de 24 anos chega para aumentar o leque de opções defensivas do técnico Marquinhos Santos para a Série C 2025

O Náutico oficializou nesta quinta-feira (10) a contratação do zagueiro João Maistro, de 24 anos. O jogador chega para aumentar o leque de opções do técnico Marquinhos Santos para o início da Série C do Campeonato Brasileiro.

Maistro tem passagens por clubes como XV de Piracicaba, Santo André, Londrina e Atlético-GO. Na Armênia, vestiu a camisa do Ararat Yerevan.

O jogador chega para disputar posição com Rayan, Léo Coltro, Carlinhos, Felipe Santana e Odivan.O Náutico fechou recentemente a contratação do meia Caio Vítor, que estava no Volta Redonda, e também procura mais um atacante.

