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futebol Náutico oficializa contratação do zagueiro Léo Índio Defensor assinou contrato até novembro de 2026 com o Timbu

O Náutico oficializou na noite desta segunda-feira (6) a contratação do zagueiro Léo Índio. O defensor assinou contrato até novembro de 2026 com o Timbu e chega para reforçar o elenco no segundo semestre da Série B do Campeonato Brasileiro.

Léo chega ao Náutico após passagem pelo Juventude, onde disputou 14 partidas na atual temporada. O atleta foi revelado pela Portuguesa-RJ e tem passagens também por Nacional Atlético Muriaé, Tigres do Brasil, Boston City Brasil, Itumbiara, Angra dos Reis, Nova Iguaçu, Athletic, Ponte Preta, além dos israelenses Hapoel Ramat Gan e Hapoel Kfar Saba.

Além de Léo Índio, o Náutico deve oficializar em breve a chegada do atacante Benjamín Borasi. O clube também confirmou a vinda do meia Jean Carlos.

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