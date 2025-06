A- A+

Futebol Náutico oficializa contratação do zagueiro Mateus Silva Com passagem recente pela Ponte Preta, chega para fortalecer o elenco na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro

O Náutico oficializou nesta quinta-feira (5) a contratação do zagueiro Mateus Silva, de 29 anos. O jogador estava na Ponte Preta e chega para reforçar o clube na sequência da temporada 2025.

Mateus foi uma indicação do técnico Hélio dos Anjos, com quem trabalhou justamente na Ponte. O defensor, que já vestiu também as camisas de Ituano, São Bento, Imperatriz, Guarani-SC e Cruzeiro, brigará por posição com Carlinhos, Índio, Felipe Santana, Rayan e João Maistro.

