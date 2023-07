A- A+

Futebol Náutico oficializa contratações de Richardson, Joecio e Yago Dupla chega para reforçar a defesa do Timbu para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro

O Náutico oficializou nesta quarta (26) as contratações dos zagueiros Richardson e Joécio, além do atacante Yago Ferreira para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro 2023. Os dois primeiros chegam para deixar o setor defensivo alvirrubro mais experiente, principalmente após a saída de Paulo Miranda, punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por participação no esquema de manipulação de resultados no futebol brasileiro. O outro vem para aumentar o leque de opções ofensivas dos alvirrubros.

Richardson, de 31 anos, estava no ABC e também tem passagens por Grêmio Anápolis, América-RN, Campinense e Ferroviário. O jogador já trabalhou com o técnico do Náutico, Fernando Marchiori, no clube potiguar.

Joécio, 37, estava no Sampaio Corrêa, colecionando ainda passagens por ABC, São Caetano, Campinense, Águia de Marabá, Guarany de Sobral, Porto e Cabense. O atleta, inclusive, não foi relacionado pela Bolívia Querida no confronto do último fim de semana, diante do Sport, pela Série B, justamente por conta da negociação com o Timbu.



Yago, de 21 anos, estava na base do Fluminense e já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol, ficando à disposição do Náutico.

Além da dupla, o Náutico tem no elenco os zagueiros Denilson, Wesley Junio, Danilo e Odivan - esse último, com lesão no joelho, desfalcará o Timbu nas próximas rodadas

