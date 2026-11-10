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Futebol

Náutico oficializa Emerson Barbosa como novo vice-presidente de futebol

Dirigente já ocupou o mesmo cargo em 2017 e retorna ao clube

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Emerson Barbosa, novo vice-presidente do NáuticoEmerson Barbosa, novo vice-presidente do Náutico - Foto: Divulgação/Náutico

O Náutico oficializou nesta terça-feira (10) a chegada de Emerson Barbosa como novo vice-presidente de futebol. O dirigente retorna ao cargo que ocupou em 2017 e chega para comandar o processo de reestruturação do setor. 

Em nota, o clube apontou que a vinda de Barbosa “representa o primeiro passo de uma nova etapa do futebol do Náutico, com a definição de uma liderança responsável pela condução dos trabalhos e pelo desenvolvimento das medidas necessárias ao fortalecimento do departamento”.

O novo vice-presidente será apresentado oficialmente na quinta-feira (12), nos Aflitos. O Náutico também deve anunciar as primeiras medidas e diretrizes para o futebol em 2027. 

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