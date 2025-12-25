A- A+

Futebol Náutico oficializa parceria com a Reebok como nova fornecedora de material esportivo Empresa patrocina Unión Española, do Chile, e firmou no mês passado um acordo com o Santa Cruz

O Náutico oficializou na última quarta-feira (24) a parceria com a Reebok para produzir os materiais esportivos do clube para a temporada 2026. Nas redes sociais, o Timbu publicou um vídeo celebrando o acordo com a empresa.





A Reebok patrocina Unión Española, do Chile, e firmou neste ano parceria para produzir também os uniformes do Santa Cruz em 2026. A empresa já forneceu material esportivo para clubes como Cruzeiro, Internacional, São Paulo e Vasco, além da Seleção Argentina.

Vestir esta camisa é carregar a nossa essência de luta, vitórias e glórias. É ter uma fé inabalável no futuro. O nosso vermelho e branco agora ganha reforço. Agora vestimos @Reebok! pic.twitter.com/yhA9VLYZkQ — Náutico (@nauticope) December 24, 2025

Histórico

No século, o Náutico teve outros fornecedores de material esportivo. De 2001 a 2005, o Timbu estampava nas camisas a marca da Finta, empresa brasileira. Depois, passou para a Wilson, dos Estados Unidos, nos anos de 2006 a 2008.

Em 2009, o clube começou com a Champs e depois passou para a Lupo (ambas brasileiras). Ainda dando preferência aos parceiros brasileiros, o Náutico ficou, de 2011 a 2014, com uniformes produzidos pela Penalty.

Em 2014, o Náutico começou com os padrões da Garra e depois passou para Umbro, da Inglaterra, com parceria até 2016, ano em que assinou com a Topper, criada na Argentina e antecessora da N6, que ficou até março de 2024. Há pouco mais de um ano, os alvirrubros tinham os padrões produzidos pela Diadora.

