A- A+

futebol Náutico oficializa reapresentação para o dia 10 de dezembro Jogadores passarão por exames médicos e avaliações físicas, iniciando posteriormente trabalhos no gramado a partir do dia 12

Leia também

• Mesmo com possibilidade de renovação automática, Betão opta por deixar Náutico

• Náutico oficializa reapresentação para o dia 10 de dezembro

• Náutico sofre transfer ban por conta de dívidas com o Botafogo-SP

O Náutico oficializou nesta quinta-feira (27) que a pré-temporada 2027 do clube começa dia 10 de dezembro. Os atletas se apresentarão na data para realizar exames médicos e físicos. Os trabalhos no gramado começam dia 12.

O período será voltado à preparação da equipe para a primeira competição da temporada, o Campeonato Pernambucano, que começa no início de janeiro. O Timbu ainda terá as disputas da Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro.

O elenco alvirrubro se reapresenta no dia 10 de dezembro, no CT Wilson Campos, para dar início à preparação para a temporada 2027. Nos primeiros dias, os atletas passarão por exames médicos e avaliações físicas. A partir do dia 12, começam os trabalhos em campo. Confira a matéria na íntegra no Site do Náutico: https://t.co/iMbTbzX5ZL — Náutico (@nauticope) November 26, 2026

Veja também