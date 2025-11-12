Qua, 12 de Novembro

Futebol

Náutico oficializa renovação com o meia Wenderson

Atleta foi o quinto nome a acertar permanência no Timbu para 2026

Wenderson, meia do NáuticoWenderson, meia do Náutico - Foto: Gabriel França/CNC

O Náutico oficializou nesta quarta-feira (12) a renovação contratual com o meia Wenderson. O atleta é o quinto nome a acertar a permanência no clube para 2026. Antes dele, o Timbu anunciou os acertos com o goleiro Muriel, os laterais Arnaldo e Igor Fernandes, além do zagueiro Mateus Silva.

Pelo Náutico, o atleta disputou 30 jogos. Inicialmente como reserva, o jogador ganhou espaço na equipe após a saída de Marco Antônio, fechando o meio-campo titular ao lado de Samuel e Vitinho.

