Náutico oficializa renovação com o meia Wenderson
Atleta foi o quinto nome a acertar permanência no Timbu para 2026
O Náutico oficializou nesta quarta-feira (12) a renovação contratual com o meia Wenderson. O atleta é o quinto nome a acertar a permanência no clube para 2026. Antes dele, o Timbu anunciou os acertos com o goleiro Muriel, os laterais Arnaldo e Igor Fernandes, além do zagueiro Mateus Silva.
Wenderson é mais um atleta com pré-contrato assinado visando a temporada 2026! O volante, que chegou no início de 2025 aos Aflitos, buscou seu espaço e foi um dos pilares no acesso à Série B.— Náutico (@nauticope) November 12, 2025
Sob o comando de Hélio e Guilherme dos Anjos, ele se junta a Muriel, Mateus Silva,… pic.twitter.com/Rk7ND3XYvO
Pelo Náutico, o atleta disputou 30 jogos. Inicialmente como reserva, o jogador ganhou espaço na equipe após a saída de Marco Antônio, fechando o meio-campo titular ao lado de Samuel e Vitinho.
