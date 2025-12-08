Seg, 08 de Dezembro

Futebol

Náutico oficializa renovação com o volante Auremir

Jogador é o sexto atleta a ampliar vínculo com o Timbu para a temporada 2026

Auremir, volante do NáuticoAuremir, volante do Náutico - Foto: Gabriel França/CNC

O Náutico oficializou na tarde desta segunda-feira (8) a contratação do volante Auremir. O jogador de 34 anos disputou 31 partidas pelo clube em 2025, com um gol marcado. O novo vínculo do atleta é até o final do ano que vem.

Auremir é o sexto jogador a renovar com o Náutico para 2026. Antes dele, o clube fechou com o goleiro Muriel, os laterais Arnaldo e Igor Fernandes, o zagueiro Mateus Silva e o meia Wenderson. 

