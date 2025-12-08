A- A+

Futebol Náutico oficializa renovação com o volante Auremir Jogador é o sexto atleta a ampliar vínculo com o Timbu para a temporada 2026

O Náutico oficializou na tarde desta segunda-feira (8) a contratação do volante Auremir. O jogador de 34 anos disputou 31 partidas pelo clube em 2025, com um gol marcado. O novo vínculo do atleta é até o final do ano que vem.

Auremir é o sexto jogador a renovar com o Náutico para 2026. Antes dele, o clube fechou com o goleiro Muriel, os laterais Arnaldo e Igor Fernandes, o zagueiro Mateus Silva e o meia Wenderson.

O volante Auremir teve seu contrato renovado e seguirá com o Timbu na temporada 2026!



Liderança dentro e fora de campo, Auremir é mais um atleta que permanece para essa nova caminhada alvirrubra.



Vamos juntos, meu volante! pic.twitter.com/ioO9XLy3hB — Náutico (@nauticope) December 8, 2025

