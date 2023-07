Náutico oficializa saída do meia Regis Tosatti

A- A+

O Náutico oficializou nesta quinta (6) a saída do meia Regis Tosatti. Em nota, o clube informou que a decisão de rescindir o contrato com o atleta foi em comum acordo. Sendo assim, o jogador não ficará mais à disposição do técnico Fernando Marchiori para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro.



Ao todo, Tosatti disputou 21 partidas pelo Náutico, sem gols marcados. Aliás, a última vez que o jogador balançou as redes foi em 2020, quando ainda vestia a camisa do Bahia. Além do Tricolor de Aço, o meia passou por Chapecoense e CRB, além de atuar por clubes fora do Brasil como Lugano, da Suíça, e Levadiakos, da Grécia.





Com a saída de Regis Tosatti, Marchiori terá pelas pontas as opções de Berguinho, Alisson e Thiaguinho, além de Gabriel Santiago e Eduardo que também podem fazer a função.

O Clube Náutico Capibaribe vem a público informar que o atacante Régis Tosatti não faz mais parte do elenco profissional alvirrubro. A decisão foi tomada em comum acordo. Desejamos sucesso ao atleta na sequência da sua carreira. — Náutico (@nauticope) July 6, 2023

