Náutico oficializa contratação do volante Marcos Júnior, ex-Vasco e Volta Redonda

O Náutico oficializou a contratação do volante Marcos Júnior, de 28 anos, para a temporada 2024. O jogador possui passagens por angu, Volta Redonda, América-RN, ABC, Paysandu, Remo, Vasco e Urartu, da Armênia. Ele chega como 20° reforço alvirrubro para a disputa do Campeonato Pernambucano e Série C do Campeoanto Brasileiro.

Após defender as cores do Volta Redonda na Série C de 2022, o jogador se transferiu para o Urartu. Por lá, disputou 54 jogos, com quatro gols marcados, além do título da Liga e da Taça da Armênia.

Além de Marcos Júnior, até o momento, o Náutico fechou as contratações do goleiro Jeferson Romário; dos zagueiros Rafael Vaz, Matheus Santos e Guilherme Matos; os laterais Danilo Belão, Arnaldo e Luiz Paulo; dos volantes Lorran, Igor Pereira e Wendel Lessa; dos meias Patrick Allan e Marco Antônio; além dos atacantes Fernandinho, Evandro, Kauan, Danrlei, Ray Vanegas e Leandro Barcia.



