Futebol Náutico ou Santa Cruz? Timbu repetiu erros semelhantes ao do Tricolor na temporada 2023 Problemas de relacionamento entre jogadores e técnico, trocas no comando faltando dois jogos e queda de rendimento na reta final marcaram fracassos dos pernambucanos

De nada adiantou ter o Santa Cruz como espelho do que era preciso evitar para não terminar a temporada acumulando mais um fracasso. Na eliminação precoce da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico cometeu erros semelhantes ao do Tricolor. O final de insucesso foi o mesmo - ainda que o abismo da Cobra Coral tenha sido mais fundo, sem sequer ter vaga em uma competição nacional em 2024.

Ambiente conturbado

O lateral-esquerdo Italo Silva não escondeu que o relacionamento com o antigo técnico do Santa, Felipe Conceição, não era dos melhores. “Ranielle (Ribeiro, antigo técnico) era um ‘paizão’. Tratava todo mundo igual, do capitão ao moleque. Felipe era diferente. Quem ele trouxe, tratava diferente. Aconteceram algumas coisas extracampo com jogadores que ele trouxe, mas ele passava a mão. Já com os moleques era diferente. Existiram dois jogos desse momento que Felipe se alterou. Um deles eu não estava, mas fiquei sabendo pelo pessoal, que foi o do Nacional de Patos-PB. Aquele que levamos o empate (2x2) nos acréscimos. O outro foi o Campinense (na derrota por 2x0)", afirmou.

No Náutico, a bronca envolveu o treinador Fernando Marchiori e os atletas Matheus Carvalho e Souza. O primeiro curtiu uma postagem criticando o técnico - em seguida, se desculpou. O segundo discutiu de forma ríspida com o comandante em uma reunião, quase deixando o Timbu. No final, quem saiu foi Marchiori.

Dois jogos para resolver

Evaristo Piza, no Santa Cruz, e Bruno Pivetti, no Náutico, foram contratados faltando dois jogos para o fim da primeira fase das Séries D e C, respectivamente. Pouco tempo para salvar os clubes. O técnico do Tricolor teve um empate e uma derrota, enquanto o do Alvirrubro ficou no resultado de igualdade por duas vezes. O comandante do Timbujá deixou o clube, que no final do ano terá eleições presidenciais - mesmo cenário do rival.

Queda de rendimento

Santa Cruz e Náutico conseguiram igualar uma sequência de jogos sem perder nos respectivos torneios nacionais (sete para o Tricolor e seis para o Alvirrubro). Na reta final, porém, os pernambucanos tiveram uma queda vertiginosa. A Cobra Coral terminou a Série D com seis partidas seguidas sem vitórias. Mesmo número do Timbu.

Tanto Náutico como Santa Cruz não jogarão a Copa do Brasil em 2024. A diferença é que o Santa não obteve sequer uma vaga na Série D do ano que vem, ficando sem calendário nacional. Já o Timbu jogará a Série C mais uma vez. Ambos estarão no Campeonato Pernambucano. Na Copa do Nordeste, os alvirrubros começam na fase de grupos, enquanto a Cobra Coral precisa avançar na seletiva do Regional.



