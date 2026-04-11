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Série B Náutico para na trave e perde para o Ceará fora de casa, pela Série B Alvirrubro viu invencibilidade de quase dez meses cair, em revés no Castelão

Em confronto disputado no Castelão, em Fortaleza, chegou ao fim da invencibilidade do Náutico como visitante, em sequência que durava quase dez meses. Diante do Ceará, o Timbu parou na trave e perdeu pelo placar de 1x0, pela quarta rodada do Brasileiro da Série B. Com o resultado, os pernambucanos estacionaram nos seis pontos e ocupam o oitavo lugar. Já o Vozão, pulou para a liderança, com oito pontos.

O jogo

Ceará e Náutico fizeram um duelo, no primeiro tempo, de muito contato físico e de raras oportunidades na capital cearense. Foram quatro cartões amarelos nos 45 minutos iniciais, sendo três para o time alvirrubro, que buscava sempre matar as jogadas, no intuito de evitar dar contra-ataques para os donos da casa. Apesar da indisciplina, no entanto, coube ao Timbu ser o responsável pelas principais chances.

Logo aos 12 minutos, Matheus Ribeiro cruzou da direita e Derek carimbou a trave do goleiro Richard. A resposta - e única chance de perigo - cearense veio aos 24 minutos. Em rápida trama, Vina recebeu de Fernandinho na esquerda. Livre, o camisa 29 tentou tirar de Muriel, mas acabou finalizando para fora.

Com mais posse de bola, o Náutico voltou a incomodar o setor defensivo cearense, aos 29 minutos. Em jogada individual pela direita, Dodô bateu de canhota e Richard fez a defesa batendo roupa.

Na volta do intervalo, Hélio dos Anjos retornou com Arnaldo e Ramon na vaga dos amarelados Matheus Ribeiro e Leonai, mas qualquer planejamento de conter investidas cearenses foi pelo ralo ainda aos dois minutos. Após cruzamento da direita, Muriel não conseguiu encaixar e a bola sobrou para Fernandinho, que contou com a ajuda do travessão para abrir o placar.

Mesmo diante das adversidades, o Náutico voltou a se impor em campo e acumulou uma sequência de lances desperdiçados com Dodô. Aos três minutos, o camisa 10 chutou colocado e ficou no quase. Já aos nove minutos, o meia cobrou falta com categoria, mas parou no travessão.

Lá e cá, o jogo ganhou ares de tensão na reta final. Aos 32 minutos, Paulo Sérgio ficou perto do empate, mas cabeceou para fora. Cinco minutos depois, foi a vez do Ceará ficar perto de ampliar em duas ocasiões. Primeiro, Melk parou em Muriel. Na sequência, Giulio finalizou próximo à trave. Já aos 39 minutos, o Náutico parou novamente no travessão, em tentativa de Felipe Saraiva.

Ficha do jogo

Ceará 1

Richard; Alex Silva, Éder, Luizão e Sanchez; Dieguinho (Júlio César), Lucas Lima, Matheus Araújo (Wendel Silva) e Vina (Juan Alano); Matheusinho (Melk) e Fernandinho (Giulio). Técnico: Mozart

Náutico 0

Muriel; Matheus Ribeiro (Arnaldo), Matheus Silva, Igor Fernandes e Yuri; Leonai (Ramon), Wenderson, Juninho (Victor Andrade) e Dodô (Felipe Saraiva); Vinícius e Derek (Paulo Sérgio). Técnico: Hélio dos Anjos

Local: Castelão (Fortaleza/CE)

Horário: 20h30

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO). Assistentes: Alex Sandro Quadros Thome (RR) e Jonny Kamenach Rocha (GO).

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Gols: Fernandinho, aos 2' do 2T (CEA)

Cartões amarelos: Fernandinho, Matheus Araújo, Sánchez, Alex Silva (CEA); Derek, Matheus Ribeiro, Leonai Souza, Mateus Silva (NAU)

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