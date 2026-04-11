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Série B

Náutico para na trave e perde para o Ceará fora de casa, pela Série B

Alvirrubro viu invencibilidade de quase dez meses cair, em revés no Castelão

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Ceará 1x0 Náutico, no Castelão, pela Série BCeará 1x0 Náutico, no Castelão, pela Série B - Foto: Michael Douglas/CNC

Em confronto disputado no Castelão, em Fortaleza, chegou ao fim da invencibilidade do Náutico como visitante, em sequência que durava quase dez meses. Diante do Ceará, o Timbu parou na trave e perdeu pelo placar de 1x0, pela quarta rodada do Brasileiro da Série B. Com o resultado, os pernambucanos estacionaram nos seis pontos e ocupam o oitavo lugar. Já o Vozão, pulou para a liderança, com oito pontos. 

O jogo

Ceará e Náutico fizeram um duelo, no primeiro tempo, de muito contato físico e de raras oportunidades na capital cearense. Foram quatro cartões amarelos nos 45 minutos iniciais, sendo três para o time alvirrubro, que buscava sempre matar as jogadas, no intuito de evitar dar contra-ataques para os donos da casa. Apesar da indisciplina, no entanto, coube ao Timbu ser o responsável pelas principais chances.

Logo aos 12 minutos, Matheus Ribeiro cruzou da direita e Derek carimbou a trave do goleiro Richard. A resposta - e única chance de perigo - cearense veio aos 24 minutos. Em rápida trama, Vina recebeu de Fernandinho na esquerda. Livre, o camisa 29 tentou tirar de Muriel, mas acabou finalizando para fora.

Com mais posse de bola, o Náutico voltou a incomodar o setor defensivo cearense, aos 29 minutos. Em jogada individual pela direita, Dodô bateu de canhota e Richard fez a defesa batendo roupa. 

Na volta do intervalo, Hélio dos Anjos retornou com Arnaldo e Ramon na vaga dos amarelados Matheus Ribeiro e Leonai, mas qualquer planejamento de conter investidas cearenses foi pelo ralo ainda aos dois minutos. Após cruzamento da direita, Muriel não conseguiu encaixar e a bola sobrou para Fernandinho, que contou com a ajuda do travessão para abrir o placar.

Mesmo diante das adversidades, o Náutico voltou a se impor em campo e acumulou uma sequência de lances desperdiçados com Dodô. Aos três minutos, o camisa 10 chutou colocado e ficou no quase. Já aos nove minutos, o meia cobrou falta com categoria, mas parou no travessão. 

Lá e cá, o jogo ganhou ares de tensão na reta final. Aos 32 minutos, Paulo Sérgio ficou perto do empate, mas cabeceou para fora. Cinco minutos depois, foi a vez do Ceará ficar perto de ampliar em duas ocasiões. Primeiro, Melk parou em Muriel. Na sequência, Giulio finalizou próximo à trave. Já aos 39 minutos, o Náutico parou novamente no travessão, em tentativa de Felipe Saraiva. 

Ficha do jogo

Ceará 1
Richard; Alex Silva, Éder, Luizão e Sanchez; Dieguinho (Júlio César), Lucas Lima, Matheus Araújo (Wendel Silva) e Vina (Juan Alano); Matheusinho (Melk) e Fernandinho (Giulio). Técnico: Mozart

Náutico 0
Muriel; Matheus Ribeiro (Arnaldo), Matheus Silva, Igor Fernandes e Yuri; Leonai (Ramon), Wenderson, Juninho (Victor Andrade) e Dodô (Felipe Saraiva); Vinícius e Derek (Paulo Sérgio). Técnico: Hélio dos Anjos

Local: Castelão (Fortaleza/CE)
Horário: 20h30
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO). Assistentes: Alex Sandro Quadros Thome (RR) e Jonny Kamenach Rocha (GO). 
VAR: Emerson de Almeida Ferreira
Gols: Fernandinho, aos 2' do 2T (CEA)
Cartões amarelos: Fernandinho, Matheus Araújo, Sánchez, Alex Silva (CEA); Derek, Matheus Ribeiro, Leonai Souza, Mateus Silva (NAU)

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