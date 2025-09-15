A- A+

Futebol Série C: Náutico confirma lesões de Patrick Allan, Rayan e Carlinhos; meia está fora do quadrangular Departamento médico do clube atualizou problemas físicos do trio, sendo o camisa 20 em situação mais preocupante

O departamento médico do Náutico atualizou nesta segunda-feira (15) os quadros clínicos dos zagueiros Rayan e Carlinhos, além do meia Patrick Allan. Os defensores são dúvidas para o confronto diante da Ponte Preta, no próximo sábado (20), nos Aflitos, pelo quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. Já o armador é desfalque confirmado e só estaria apto a voltar aos gramados em uma possível final da competição.





“Rayan teve uma lesão grau um no adutor da coxa direita e já se encontra em tratamento na fisioterapia. Assim como Carlinhos, que teve uma lesão grau um na panturrilha. Já Patrick teve uma lesão grau dois no ligamento colateral medial do joelho”, informou o médico do clube, Raphael Burlamaqui.

A lesão que mais preocupa é a de Patrick Allan. O problema é semelhante ao que Lucas Cardoso teve no início de agosto.

Sem o camisa 20, o próprio Lucas, em recuperação da contusão, pode ficar à disposição do técnico Hélio dos Anjos. Outra opção seria o meia Vitinho, acionado diante do Guarani, na rodada passada, justamente após o problema físico de Patrick.



"Infelizmente não foi o resultado que a gente queria, mas fiquei feliz pela minha estreia, pelo contato com a torcida, que nos apoiou nos 90 minutos. Agora vou trabalhar para buscar a vitória no próximo jogo", destacou o meia Vitinho.

Na defesa, caso não consiga contar com a dupla, Hélio pode acionar uma zaga inédita no time titular. Um posto assegurado é o de João Maistro, que volta de suspensão automática.

Mateus Silva, outro peça da zaga, não deve jogar. Em acordo com a Ponte Preta, antigo clube do defensor, ficou acertado que, para o atleta atuar diante da ex-equipe, seria preciso o Timbu pagar R$ 1 milhão.

Sendo assim, o prata da casa Índio e o lateral-esquerdo Igor Fernandes podem formar a parceria com João Maistro. “Igor (Fernandes) tem velocidade. Vamos esperar também Rayan, ver a reação dele. Também não vejo qualquer problema em jogar Índio. Um jogador de muita força, velocidade”, disse o técnico.

Independente da dupla de zaga, o foco do Náutico é em buscar a vitória para não se distanciar das duas primeiras posições que garantem o acesso. Reação que Hélio espera ter para premiar o comportamento da torcida alvirrubra no tropeço em casa diante do Guarani.

“Com 15 mil pessoas no estádio, antes de terminar o jogo (contra o Guarani), mesmo sentindo que dificilmente a gente ganharia, a torcida já estava aplaudindo, incentivando. Isso aí nós temos que levar em conta”, frisou.

O Náutico está na terceira posição do grupo, com três pontos. Mesma pontuação do Guarani, vice-líder, com vantagem no saldo de gols (1x-1). O Brusque é o lanterna, sem pontuação, e a Ponte lidera, com seis.

