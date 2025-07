A- A+

Futebol Náutico: Paulo Sérgio celebra retorno ao time titular com gol e elogia torcida Atacante contou que público diante do Caxias, nos Aflitos, foi acima do que ele esperava

A volta do atacante Paulo Sérgio ao time titular do Náutico foi em grande estilo. O centroavante marcou um dos gols da vitória alvirrubra por 2x0, diante do Caxias, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

“Fizemos um jogo ao meu ver muito forte, muito sólido, onde praticamente mandamos na partida. Poder fazer um gol novamente com essa camisa é um motivo de muita alegria para mim”, citou, destacando que ficou positivamente impressionado com a presença de público no confronto diante do líder.





Boa impressão

“Foi importante retornar como titular, diante do nosso torcedor, que mais uma vez compareceu em bom número. Esperava até um pouco menos, para ser sincero, e eles mais uma vez fizeram a parte deles, compareceram e nos ajudaram até o final. E é isso que a gente espera daqui para frente, que continuem nos apoiando, nos dando essa força, porque a gente sabe que os Aflitos lotado é um fator que que faz a diferença”, elogiou.

Dono da melhor defesa da Série C, com apenas seis gols sofridos, o Náutico vinha recebendo críticas no setor ofensivo por conta da pouca efetividade em alguns jogos da competição. Para Paulo Sérgio, a meta do Timbu é “equilibrar os setores” para fazer a equipe não deixar mais o G8.

“A partir do momento que tem um setor consolidado (defesa) e outro não funcionando tão bem como gostaríamos, a gente se cobra. Conversamos internamente para melhorar. Se cada um fizer seu setor bem feito, as coisas andam. Estamos há vários jogos sem tomar gols, seis jogos invictos e isso nos credencia para alcançarmos nosso objetivo”, apontou.

Sexto colocado da Série C, com 20 pontos, o Náutico enfrenta na próxima rodada o Guarani, sábado (26), no Brinco de Ouro.

“Vai ser um um grande duelo, duas grandes camisas e que vai ser decidido no detalhe. Acho que a equipe que errar menos com certeza vai sair vencedora. Espero que seja a gente. Esperamos fazer uma partida quase perfeita como foi diante do Caxias para conseguirmos os três pontos, dando mais tranquilidade na competição. São seis finais que temos pela frente e, vencendo, vamos nos aproximar do primeiro objetivo (classificação ao quadrangular)”, concluiu.

Desfalques

Bastante elogiado depois da vitória, o quarteto ofensivo do Náutico, que além de Paulo Sérgio tem Lucas Cardoso, Vinícius e Hélio Borges, não poderá ser repetido perante o Guarani. Hélio está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mesmo problema do volante Igor Pereira e do xará do atacante, o técnico Hélio dos Anjos.

Auremir deve ocupar a vaga de Igor, enquanto Kelvin é o mais cotado para ficar no lugar de Hélio Borges. No banco de reservas, o Náutico será comandado pelo auxiliar-técnico, Guilherme dos Anjos.

