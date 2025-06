A- A+

Futebol Náutico: Paulo Sérgio não retornará diante do Tombense Atacante, em fase final de recuperação de lesão na coxa, só deve ficar à disposição no jogo contra o Floresta, dia 5 de julho, nos Aflitos

Não será neste fim de semana que o Náutico terá a volta do atacante Paulo Sérgio. De acordo com o auxiliar-técnico do clube, Guilherme dos Anjos, o jogador, em fase final de recuperação, não estará à disposição para o confronto do domingo (29), diante do Tombense, em Tombos, pela Série C do Campeonato Brasileiro. A volta só deve acontecer no duelo seguinte da competição.

“Paulo é uma situação complexa. A lesão dele pareceu simples no primeiro momento e ela se desenvolveu de uma forma que a gente não esperava”, iniciou o auxiliar, indicando que problemas estruturais no departamento médico do clube, com relação aos aparelhos disponíveis para auxiliar na recuperação, acabaram impossibilitando um retorno mais rápido.

“Não tenho dúvidas que no próximo jogo, não nesse contra o Tombense, ele estará disponível para agregar”, completou, indicando que um retorno do jogador só deve ocorrer no dia 5 de julho, contra o Floresta, nos Aflitos.

Sem Paulo Sérgio, Bruno Mezenga deve seguir como titular. Nas demais posições, porém, o Náutico pode ter novidades, como nos retornos do lateral-direito Arnaldo e do zagueiro João Maistro, ambos recuperados de lesão. O segundo, inclusive, deve entrar na vaga de Carlinhos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Na nona posição da Série C, com 12 pontos, o Náutico pode entrar no G8 que vale vaga no quadrangular em caso de vitória e tropeço de um desses três clubes: Ituano, Maringá ou Brusque.

Os paulistas, em oitavo, com 13, visitam o Caxias, no Centenário. Os paranaenses, em sétimo, também com 13, recebem a Ponte Preta, no Willie Davids. Os catarinenses, em sexto, com 15, enfrentam o Floresta, no Domingão.

“A gente precisa ganhar da Tombense para entrar no G8, mas sabendo que o campeonato exige que nós estejamos no final entre os oito. Entrando agora e dando sequência, a gente passa a ter uma consistência e um respeito dentro da competição porque a camisa do Náutico se torna ainda mais pesada”, salientou.

Veja também