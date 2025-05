A- A+

Náutico Técnico do Náutico revela conversa com Paulo Sérgio após expulsão: "não gostei" Atacante foi expulso aos 15 minutos do segundo tempo, quando o Alvirrubro dava sinais de melhoras na partida

O técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, comentou a expulsão do atacante Paulo Sérgio diante do Brusque, no empate sem gols, nos Aflitos, pela quarta rodada da Série C, neste domingo (4). O treinador afirmou não ter gostado da atitude do camisa 9, mas pontuou ter conversado com o jogador.

Paulo Sérgio recebeu o vermelho aos 15 do segundo tempo, após perder a disputa de bola para Jhan Pool e dar um pontapé no adversário na frente do bandeira.

"Eu já falei com ele na frente do grupo. O jogador tem que ter visão do que está acontecendo. A nossa mudança era tática. Eu queria que a bola chegasse maias nele com o Thalissinho, e isso (expulsão) matou a gente, matou o ímpeto do grupo", iniciou.

"Ele é um jogador experiente, tem que ter atenção com isso, pois não podemos perder o equilíbrio de forma alguma. Não gostei, ele sabe disso, mas a vida continua. Ele é importantíssimo para nós, tem muito valor comigo, e como líder ele é uma pessoa positiva no clube. Tenho observado muito ele", prosseguiu Hélio.

Além da expulsão de seu centroavante, Hélio também ficou insatisfeito com a atuação da equipe dentro de casa. Sobretudo no primeiro tempo, onde a única boa chance criada foi em chute de Kelvin que parou na trave, no início da partida.

"Eu detestei o desempenho do meu time no primeiro tempo. Fomos um time sem conexão ofensiva, quando fazíamos a saída de bola. Os homens de criação estavam devolvendo a bola no zagueiro, e facilitamos a marcação pressão do adversário. Olha quantas bolas eles tentaram roubar com os beiradas (jogadores de lado). Deram blitz o tempo todo", reclamou.

"Foi horrível, fica parecendo que o time está lento, que não quer jogar. Não posso trabalhar num jogo dentro de casa assim, onde a criatividade nossa não se sobressaia sobre o adversário. Essa questão chamou a atenção. Vi alguns jogadores com temor de jogar aqui", seguiu.

Com apenas dois pontos, o Náutico é apenas o 18º colocado na Série C. Na próxima rodada, o Timbu volta a atuar nos Aflitos, onde recebe o Confiança, no sábado (10), às 17h, pela quinta rodada.

Veja também