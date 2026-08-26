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Futebol Náutico pausa busca por reforços para ajustar orçamento Clube deve esperar a saída de mais alguns atletas do elenco para retomar contratações

Ao menos por enquanto, o Náutico não fará mais contratações para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com o técnico Guilherme dos Anjos, o clube optou por dar uma pausa na chegada de reforços enquanto não resolve a saída de alguns atletas do elenco - movimento que daria condição do Timbu retomar o processo de negociação.

“Como não deu certo a contratação do Clemente e de Ramon, que era um beirada interessante, o presidente (Bruno Becker) pediu para que a gente segurasse as contratações, até que a gente conseguisse fazer alguns movimentos financeiros dentro do clube”, afirmou.

Felipe Clemente, citado por Guilherme, também interessava ao Sport, mas acabou optando pelo Goiás. Já Ramon foi anunciado pelo Cuiabá. Sem acerto com a dupla, o Náutico tem dado oportunidade a atletas da base, caso de Wendel, que deu assistência para o gol de Derek no empate em 1x1 com o São Bernardo.

“Nós estamos tendo voltas de alguns atletas, que eu não tenho dúvida que vão acrescentar, e o crescimento de outros também. Eu acho que o grupo está em um momento muito positivo”, ponderou o treinador. Um dos retornos esperados é o do atacante Vinícius, que se recupera de problemas musculares.

Na última janela de transferências, o Náutico anunciou o lateral-esquerdo Ryan Carlos, o zagueiro Leo Índio, o volante Pato Nuñez, o meia Jean Carlos e os atacantes Benjamin Borasí e Danielzinho - esse último se recupera de lesão e ainda não foi anunciado, tampouco tem data para estrear pelo clube.

Na próxima rodada, o Náutico encara o Athletic, sexta-feira (28), no Esportes da Sorte Aflitos, pela Série B. Os pernambucanos estão na 15ª posição, com 31 pontos, enquanto os mineiros estão em 10º, com 34.

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