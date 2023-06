A- A+

Futebol Nautico perde Danilo, mas terá voltas de Jean e Jael contra o Botafogo-PB Na vaga do zagueiro, Odivan deve ser o substituto; com retorno de volante e centroavante, Gauto e Thiaguinho retornam ao banco

O Náutico terá que mudar o sistema defensivo para a partida contra o Botafogo-PB, segunda (19), no Almeidão, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Expulso no jogo passado diante do Confiança, no Batistão, o zagueiro Danilo Cardoso está fora. O defensor de 26 anos foi titular nos últimos três jogos, fechando a zaga ao lado de Denilson e Rennan Siqueira. Com o trio, o Timbu ficou duas partidas sem sofrer gols, até que foi vazado no empate em 2x2 com os sergipanos.

Na ausência de Danilo, o técnico Fernando Marchiori deve acionar Odivan. Em contrapartida, o Náutico terá a volta do volante Jean Mangabeira e do atacante Jael. Ambos cumpriram suspensão automática na rodada anterior. Com os retornos, Juan Gauto e Thiaguinho devem retornar ao banco de reservas.



“Vai ser um jogo muito difícil. O time do Botafogo é qualificado, mas o grupo está bem, concentrado, com foco na classificação. Nos últimos cinco jogos, tivemos três vitórias e dois empates. A Série C é um campeonato disputado e estamos sempre pontuando”, afirmou Jean.

Os pernambucanos estão na terceira posição da Série C, com 14 pontos. Os paraibanos estão em quinto, com 13. O Botafogo ficou invicto nas sete primeiras rodadas antes de perder por 1x0 para o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. O Timbu vem de uma sequência de cinco partidas sem derrotas.

Ao todo, Náutico e Botafogo já se enfrentaram 23 vezes na história, com leve vantagem alvirrubra, com nove vitórias contra oito dos adversários, além de outros seis empates. Jogando na Paraíba, o Timbu tem dois triunfos. O mais recente foi justamente pela Série C, na edição de 2019, ao ganhar por 1x0.

Atento ao mercado

Caras novas chegarão no Náutico para a sequência da Série C. Fernando Marchiori deixou claro que o Timbu está de olho em reforçar o elenco, ainda que tenha optado por não citar quais posições são prioridade.

“Após esse terceiro jogo, consigo ter um panorama melhor do clube. Até então, foram dois em quatro dias e agora tivemos essa viagem (para Aracaju) que ‘quebrou’ um pouco. Acredito que estamos abertos ao mercado para reforçar. Não tem uma ou outra posição. Queremos ganhar mais qualidade e, o que aparecer de situação boa, vamos estudar e conversar com a diretoria e ver o que conseguimos. Sabemos que o momento é difícil, mas devemos ter cautela”, afirmou.

Estima-se que o Náutico traga de três a quatro jogadores, com foco no ataque, principalmente após a lesão do prata da casa Kayon. As tratativas devem avançar após a chegada do novo executivo de futebol, Gustavo Cartaxo, que já trabalhou com Marchiori quando ambos estavam no ABC.

