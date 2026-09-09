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futebol Náutico perde do América-MG e encerra sequência de oito jogos de invencibilidade na Série B Timbu teve péssimo desempenho no primeiro tempo e foi derrotado por 2x1, na Arena Independência

A série de oito jogos sem perder chegou ao fim. Diante do penúltimo colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico perdeu por 2x1 para o América-MG, nesta quarta-feira (9), na Arena Independência. Na próxima rodada, o Timbu pega o Operário, no dia 15 de setembro, no Esporte da Sorte Aflitos.

É incomum ver um técnico mexendo no time ainda na metade do primeiro tempo sem que o motivo seja por questão física. Mas quem assistiu ao início do jogo entre América e Náutico entendeu a opção de Hélio dos Anjos em sacar Betão e acionar Ryan.

Em 25 minutos, Betão cometeu erros de posicionamento, marcação e na saída de bola. Nesse último quesito, o defensor demorou a fazer o lançamento e permitiu o desarme. Na conclusão da jogada, Willian Bigode saiu na cara de Muriel para fazer 1x0.

Ainda atordoado, o Náutico tomou o segundo gol. Paulo Victor recebeu nas costas da zaga pela direita e cruzou rasteiro para Willian Bigode. Muriel salvou na primeira finalização, mas não teve como impedir Ostchega de pegar o rebote e ampliar o placar.

O América voltou mais retraído no segundo tempo. O Náutico, com mais três mudanças, voltou do intervalo apostando em sangue novo para ao menos diminuir o placar inicialmente para sonhar com uma reação.

Ryan e Reginaldo cansaram de levantar a bola na área, mas a tática só facilitou a defesa do América. Quando finalmente conseguiu encaixar uma troca de passes mais consciente, o Náutico chegou ao gol de honra com Júnior Todinho aos 43 minutos. Insuficiente para evitar a derrota alvirrubra na Série B.

Ficha técnica

América-MG 2

Bruno Brígido; Fábio, Rafa Barcelos, Ricardo SIlva e Ostchega; Otávio (Jimenez), Barreto (Felipe Amaral) e Julio Cesar (Segovinha); Paulo Victor, Wiliam Bigode (Rodrigo Piñeiro

) e Guilherme Parede (Maçola). Douglas Leite

Náutico 1

Muriel; Arnaldo (Reginaldo), Léo Índio, Betão (Ryan) e Igor Fernandes; Samuel (Luiz Cláudio), Wenderson e Jean Carlos; Kauã Maranhão (Borasi), Derek (Júnior Todinho) e Vinícius. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos

Local: Arena Independência (Belo Horizonte/MG)

Árbitro: Kleber Ariel Goncalves Silva (PR). Assistentes: Sidmar Dos Santos Meurer (PR) e Weber Felipe Silva (PR)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Gols: Willian Bigode (aos 15 do 1ºT), Ostchega (aos 25 do 1ºT), Júnior Todinho (aos 43 do 2ºT)

Cartões amarelos: Paulo Victor, Willian Bigode (A); Arnaldo, Muriel (N)

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