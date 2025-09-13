A- A+

SÉRIE C Náutico perde em casa para o Guarani na segunda partida da fase decisiva Timbu estava a 13 partidas sem perder na Série C e embola o grupo na luta pelo acesso à segunda divisão

Apesar do mando de campo e da grande presença do seu torcedor, que lotou os Aflitos, o Náutico esteve bem abaixo das últimas apresentações, perdendo para o Guarani por 2 a 0 pela segunda rodada da fase decisiva da Série C.

Com a vitória, o Timbu encerrou a série de 13 jogos sem perder na competição. Sob comando de Hélio dos Anjos, o Náutico atravessa sua melhor fase dos últimos anos e esse trabalho foi reconhecido pelo torcedor, que aplaudiu o time no final da partida, apesar da derrota.



Sem João Maistro - expulso no jogo passado - e o lesionado Carlinhos, Rayan e Mateus Silva assumiram a zaga alvirrubra com a missão de se manter como a defesa menos vazada do país. Em campo, lentos e desentrosados, os zagueiros deixaram muito a desejar, tornando o time vulnerável com falhas elementares nos gols do Guarani.

Com a derrota, o Guarani quebrou um tabu de 36 anos sem vencer o Náutico nos Aflitos. A última derrota foi no Brasileirão de 1989, por 2x1.

Sobre o jogo

Com a urgência de reagir e vencer a primeira partida na segunda fase, mas respeitando o bom momento do Náutico na competição, o Bugre escolheu mudar seu esquema tático e começar o jogo com três zagueiros e aproveitar os espaços deixados pelos alvirrubros que, em casa, se colocaram no ataque.

O Náutico começou o jogo com intensidade e dominando as ações ofensivas. A marcação alta, marca dos times de Hélio dos Anjos, seguiu sendo explorada pelos alvirrubros. O Guarani, que esteve mais acuado no começo do jogo, logo ganharia mais espaço, sobretudo devido à lentidão e falhas defensivas da equipe alvirrubra.

Contudo, a insegurança dos zagueiros logo definiria a vitoria do time paulista. Antes do primeiro gol, em um contra-ataque rápido, Bruno Santos completou para o fundo das redes do Náutico um cruzamento que surgiu em uma jogada pela ala esquerda, no entanto, foi anulado pois no início da jogada, houve impedimento, checado pelo VAR.

A partir dos 15 minutos, o jogo ficou mais franco para os dois lados e o Bugre quase abre o placar em um chute forte de Mirandinha, para grande defesa de Muriel.

Mesmo com menor posse de bola, o Guarani foi mais incisivo nos contra-ataques e soube aproveitar as falhas da defesa alvirrubra para abrir o placar. Na marca de 21 minutos, Bruno Santos abriu o placar para o Guarani, cabeceando o cruzamento para a área que partiu de um lateral, aproveitando a falha do sistema defensivo alvirrubro.

Após o gol, foi a vez da equipe alviverde encurralar o Náutico no jogo. A pressão surtiu efeito e os paulistas ampliaram o placar logo depois, aos 23 minutos. Diego Torres cobrou escanteio e Alan Santos subiu para ampliar diante de uma defesa irreconhecível e insegura.

Aos 38 minutos, Patrick Allan, contundido no joelho, deu lugar a Vitinho, que estreou com a camisa alvirrubra. Aos 40 minutos, após nova falha da zaga do Náutico, Mirandinha chegou a marcar o terceiro gol, anulado por impedimento. A primeira etapa encerrou aos 49 minutos, com situação muito adversa para os alvirrubros.

Segundo tempo

Para o segundo tempo, tentando corrigir os erros defensivos, Hélio dos Anjos sacou Raymar - que fez péssima partida - para a entrada e Raimar. Igor Pereira, o lateral esquerdo de origem, assumiu o miolo de zaga. E Igor Pereira deu lugar para Wenderson.

As mexidas do treinador surtiram efeito e o Náutico conseguiu ser mais perigoso. Logo aos 7 minutos, após boa troca de passes, Samuel Otusanya sofreu pênalti. Aos 10 minutos, após checagem do VAR, Vinícius cobrou fraco e displicente, desperdiçando a chance de diminuir o placar, para defesa do goleiro Dalberson.



O arqueiro do uarani, aliás, oi o nome do jogo, operando diversas deesas difíceis e ajudando seu time a conquistar a importante vitória contra os pernambucanos.



Apesar da melhora do time, o Náutico encontrou no goleiro Dalverson uma barreira intransponível. O treinador do Bugre entendeu o melhor momento da equipe alvirrubra no jogo e colocou o time todo atrás, reforçando ainda mais a defesa e tirando todas as principais peças ofensivas para segurar o "abafa" alvirrubro.



Vinícius, capitão do Náutico, foi o destaque negativo da partida com um pênalti perdido e uma péssima atuação.

Ficha técnica

Náutico 0

Muriel; Arnaldo, Mateus Silva (Índio), Rayan (Raimar) e Igor Fernandes; Igor Pereira (Wenderson), Marco Antônio (Igor Bolt) e Patrick Allan (Vitinho); Vinícius, Hélio Borges e e Samuel Otusanya. Técnico: Hélio dos Anjos.



Guarani 2

Dalberson; Lucas Justen, Raphael, Alan Santos, David Braz e Emerson; Kelvi, Isaque (Renan Castro); Diego Torres (Kady), Mirandinha (Kauã Jesus), Bruno Santos (Júnior Brandão). Técnico: Matheus Costa.



Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR)

Assistente 1: Andrey Luiz de Freitas (PR)

Assistente 2: Roberto Rivelino dos Santos Júnior

Quarto Árbitro: Tiago Ramos de Oliveira (PB

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro

AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios

Gols: Bruno Santos (Guarani) e Alan Santos (Guarani)

Cartões amarelos: Arnaldo (Náutico), Mirandinha (Guarani), Matheus Costa (Guarani), Dalberson (Guarani)

Cartão vermelho:

Público: 15.311 pessoas





Veja também