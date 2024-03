A- A+

Pernambucano Náutico perde no tempo normal, mas supera Retrô nos pênaltis e chega na final do Pernambucano O Timbu vai encarar o Sport na decisão do Estadual em dois jogos

Timbu na final! Apesar da derrota por 1 a 0 para o Retrô, neste domingo (17), na Arena de Pernambuco, o Náutico avançou para a decisão da Estadual após vencer na disputa por pênaltis. O Alvirrubro vai em busca do 25° título contra o rival Sport.

As finais do Campeonato Pernambucano estão marcadas para os dias 30 de março e 6 de abril. Pela melhor campanha na primeira fase, o Sport decide o último jogo dentro de casa.

O técnico Allan Aal contou com o retorno do centroavante Paulo Sérgio, que foi desfalque no duelo dos Aflitos. Quem ficou de fora foi o atacante Evandro por uma crise de amigdalite.

O jogo

Apesar da vantagem de um gol pela vitória no jogo de ida, o Náutico começou a partida buscando equilibrar as ações ofensivas. O Timbu teve três boas escapadas nos dez minutos iniciais, mas não conseguiu levar perigo nas finalizações.

A partir dos 15 minutos da primeira etapa, o Retrô passou a controlar o jogo. A Fênix ocupou o campo de ataque e criou boas oportunidades de gol, sendo as melhores com o ponta Luisinho. Uma de cabeça, aos 33, e outra no último minuto dos acréscimos numa finalização por baixo com a perna esquerda.

Segundo tempo

O Retrô voltou do intervalo com a mesma postura que terminou o primeiro tempo: pressionando a equipe alvirrubra. Logo aos seis minutos, a Fênix chegou a balançar as redes com Luisinho. A arbitragem assinalou o impedimento, que foi confirmado pelo VAR após quatro minutos de revisão.

Após o momento de pressão, o Náutico passou a chegar com perigo no ataque. Fernandinho, Paulo Sérgio, Luiz Paulo e Marcos Júnior tiveram chances de gol, mas não aproveitaram. Do outro lado, o Retrô converteu sua chance.

Quem não faz, leva. O zagueiro Guilherme Matos errou o passe na saída de bola. Fernandinho fez um cruzamento perfeito para Franklin Mascote e o centroavante não desperdiçou a chance para empatar o confronto aos 31 minutos.

O Retrô teve a grande chance de vencer ainda no tempo normal. Alencar deu um excelente passe para Mascote. Ele deu um chapéu no goleiro alvirrubro e na hora de balançar as redes foi travado pelo zagueiro Robson Reis.

Pênaltis

Como o primeiro jogo terminou 1 a 0 para o Náutico, o confronto foi definido nos pênaltis. As duas equipes perderam duas cobranças nas cinco primeiras batidas. Nas alternadas, Israel desperdiçou a chance do Retrô e garantiu o Timbu na decisão.

Ficha técnica

Retrô 1 (3)

Paulo Ricardo; Jean, Dankler, Guilherme Paraíba e Leonan (Edson Lucas); Alencar, Renato Henrique (Gustavinho) e Radsley (Rômulo); Luisinho (Israel), Fernandinho e Giva (Mascote). Técnico: Roberto Fernandes.

Náutico 0 (4)

Vagner; Arnaldo, Rafael Vaz, Guilherme Matos (Robson Reis) e Diego Matos; Lorran (Marcos Júnior), Marco Antônio e Patrick Allan; Thalissinho (Luiz Paulo), Ray Vanegas (Fernandinho) e Paulo Sérgio. Técnico: Allan Aal.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Rodrigo Pereira. Assistentes: Ricardo Chianca e Karla Santana

VAR: Gilberto Castro Júnior

Gols: Franklin Mascote (31’ do 2° tempo)

Cartões amarelos: Diego Matos (NAU); Paulo Sérgio (NAU); Arnaldo (NAU); Vagner (NAU); Gustavinho (RET); Rômulo (RET).

Cartões vermelhos:

Público: 5.003 torcedores

Renda: R$ 315.930,00



