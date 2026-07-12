Náutico perde para o Avaí e se aproxima da zona de rebaixamento da Série B
Timbu chegou ao sétimo jogo sem triunfos na competição, estagnado na tabela com 21 pontos
Sétimo jogo sem vitória do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro. Uma contagem ainda sem fim que atormenta os alvirrubros. Neste domingo (12), diante do Avaí, o Timbu perdeu por 2x0, na Ressacada, pela 17ª rodada da competição.
O jogo
Sem vencer há seis jogos, o Náutico entrou em campo pressionado diante do risco de se aproximar da zona de rebaixamento. Em menos de 10 minutos, a tensão ficou ainda maior. Após escanteio, a zaga alvirrubra conseguiu salvar a bola em cima da linha por duas vezes, mas no fim o Avaí superou a defesa e balançou as redes com Douglas.
Não é justo dizer que o Náutico sentiu o gol. O time até reagiu bem nos minutos seguintes, tendo mais posse de bola, mas faltava qualidade na finalização. Do outro lado, o Avaí quase fez com Jean Lucas, em gol olímpico impedido por Muriel. No rebote, Alyson mandou de bicicleta para fora. Os catarinenses até marcaram aos 36 minutos, com Thayllon, mas o bandeira marcou impedimento.
As entradas de Reginaldo e Kauan Maranhão nas vagas de Leonai e Derek melhoraram o Náutico, mas o time seguia muito exposto. Aos oito do segundo tempo, Daniel Penha recebeu ótimo passe e saiu na cara do gol de Muriel, mas mandou para fora.
O Náutico chegou a ter 70% de posse de bola no segundo tempo. Superioridade numérica que não trouxe efetividade. Leo Jance, Luiz Cláudio e Felipe Cardoso foram acionados na reta final para aumentar a presença ofensiva. O segundo quase marcou em finalização que passou por cima da meta de Igor.
A última grande chance do Náutico no jogo foi com Luiz Cláudio, que fez bem o pivô, mas não acertou o alvo. Nos acréscimos, William fez falta dura em Júnior Todinho e foi expulso. Poderia ser o lance para animar os alvirrubros, mas quem balançou as redes foi o Avaí. Após Muriel sair do gol para tentar ajudar em bola parada, os catarinenses armaram o contra-ataque. Com o goleiro fora da meta, Daniel Penha fez 2x0 e deu números finais no duelo.
Ficha técnica
Avaí 1
Igor Bohn; Wallison (Wesley Gasolina), Alyson, Jefferson Maciel (Guilherme Aquino) e Douglas Teixeira (João Maistro); Zé Ricardo, Luiz Henrique, Daniel Penha e Jean Lucas; Sorriso (William) e Thayllon (Juan Rocha). Técnico: Allan Aal
Náutico 0
Muriel; Matheus Ribeiro (Luiz Cláudio), Gustavo Henrique, Wanderson e Igor Fernandes (Leo Jance); Leonai (Reginaldo), Luiz Felipe e Wenderson; Victor Andrade (Felipe Cardoso), Júnior Todinho e Derek (Kauan Maranhão). Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.
Local: Ressacada (Florianópolis/SC)
Árbitro: João Vitor Gobi (SP). Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Henrique Perinelli Oliveira (ambos de SP)
Gols: Douglas Teixeira (aos 6 do 1ºT) e Daniel Penha (aos 53 do 2ºT)
Cartões amarelos: Jean Lucas (A); Gustavo Henrique (N)