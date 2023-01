A- A+

Pernambucano Náutico perde para o Central no primeiro jogo do Campeonato Pernambucano Douglas Bomba e Leandro Costa fizeram os gols do mandante e Matheus Carvalho pelo lado alvirrubro

Na estreia do Campeonato Pernambucano, neste sábado (7), o Náutico visitou o Central, no Lacerdão, e perdeu por 2 a 1. Na segunda rodada do Estadual, na próxima quarta-feira (11), o Alvirrubro vai encarar o Caruaru City, enquanto que a Patativa tem o clássico contra o Porto.

O primeiro jogo do Pernambucano começou bastante estudado entre Náutico e Central. Os donos da casa conseguiram controlar um pouco mais a bola nos momentos iniciais.

Aos 11 minutos, o Central quase abriu o placar após saída errada do goleiro Vagner, mas o primeiro gol da competição só foi marcado mesmo aos 16. Edy surpreendeu a defesa alvirrubra e fez um cruzamento forte em direção ao gol, Vagner espalmou para dentro da área e Douglas Bomba chegou como elemento surpresa e colocou para o gol vazio.

O Náutico foi mostrando força na partida. O empate ficou perto de sair aos 30 minutos quando Júlio cabeceou, mas Thalisson salvou com a bola perto de entrar no gol. Dois minutos depois, o atacante deixou Matheus Carvalho na cara do gol. O goleiro defendeu o primeiro chute, mas, no rebote, o camisa dez balançou as redes, marcando 1x1.

Na volta do intervalo, o Central voltou mais perigoso, assim como no início da primeira etapa. Logo no começo do segundo tempo, o time teve uma boa chance. A bola sobrou na área e Arlan deu uma meia-bicicleta no canto e Vagner se esticou todo para defender.

O segundo gol da Patativa saiu aos 23 minutos. Leandro Costa puxou do lado direito para o meio e acertou um belo gol de perna esquerda, sem chance para o goleiro Vagner. Um golaço. O Náutico pressionou no final da partida em busca do empate, mas criou pouco. Final do jogo 2x1 para o Central.

Ficha técnica:

Central 2

Nicolas; Edy, Arlan, Emerson (Áquila) e Thalison (Adson); Fernando Pires, Douglas Bomba (Danilo Pires), Ancelmo (Candinho) e Dhonata; Jeorge Belmonte (Anderson Lessa) e Leandro Costa. Técnico: Betinho.

Náutico 1

Vagner; Ivan (Kayon), Anilson, Denilson e Diego Matos; Mateus Cocão, Jean Mangabeira, Matheus Carvalho (Luís Felipe) e Victor Ferraz; Fernando (Souza) e Júlio. Técnico: Dado Cavalcanti.

Local: Lacerdão (Caruaru/ PE)

Árbitro: Tiago Nascimento dos Santos (PE)

Assistentes: Bruno Cesar Chaves Vieira e Jose Romao da Silva Neto

Gols: Douglas Bomba (16’ 1° tempo); Matheus Carvalho (32’ 1° tempo); Leandro Costa (23' 2° tempo)

Cartões amarelos: Jeorge (Central), Emerson (Central), Áquila (Central) e Fernando (Náutico)

Público: 2.899 torcedores

Renda: R$ 78.035

