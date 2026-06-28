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futebol Náutico perde para o Goiás e chega ao quinto jogo seguido sem vitórias na Série B Timbu foi superado por 1x0 no Esporte da Sorte Aflitos e se distanciou do G6 da competição

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O mês de junho não deixará saudades no Náutico. Foram quatro jogos no período, com três derrotas e um empate. Somado ao tropeço no fim de maio para o Sport, na Ilha do Retiro, o Timbu está há cinco partidas sem triunfos. O maior jejum de vitórias do ano. Os pernambucanos, que antes miravam o G2 da Série B do Campeonato Brasileiro, agora estão se distanciando do G6. A briga pelo acesso vai ficando cada vez mais difícil. Sob vaias, os alvirrubros deixaram o Esporte da Sorte Aflitos lamentando a derrota por 1x0 para o Goiás, neste domingo (28).

Com o resultado, o Náutico terminou a rodada na 12ª posição, com 20 pontos. São cinco abaixo do Juventude, sexto colocado e próximo adversário do Timbu na competição, no domingo (5), novamente em casa. Cenário que coloca pressão no trabalho do técnico Hélio dos Anjos e intensifica a necessidade de a equipe se reforçar para a reta final da temporada. A janela de transferências da Segundona será reaberta no dia 20 de julho.

Para piorar, o atacante Vinícius deixou o gramado na reta final do jogo com dores na coxa e será reavaliado durante a semana para saber a gravidade do problema. O time já está com outros atletas no departamento médico, como o lateral-direito Arnaldo, o zagueiro Betão e o atacante Paulo Sérgio.

O jogo

O som das vaias que veio das arquibancadas no intervalo do jogo é o melhor resumo do sentimento dos alvirrubros no primeiro tempo diante do Goiás. Bastante modificado em todos os setores, o Náutico testou a paciência do técnico Hélio dos Anjos, que estava ainda mais nervoso do que o habitual - ainda que por vezes precisou pedir calma aos atletas.

O lado direito foi ofensivamente o mais forte do Náutico na primeira etapa. Em compensação, foi por lá que a defesa vacilou. Vinícius, nome mais perigoso no ataque, não fez a recomposição correta na defesa. Lucas Lima aproveitou a brecha e lançou para Djalma, que saiu na cara de Muriel para fazer 1x0. O Timbu ainda arriscou bons chutes de fora da área, mas foi ao intervalo atrás do placar.

Muriel, em chute de fora da área de Lucas Rodrigues, evitou o que seria o segundo gol do Goiás no começo do jogo. No lado alvirrubro, Victor Andrade, que entrou na vaga de Felipe Saraiva, também chegou perto de marcar.

A organização não foi o forte do Náutico no jogo, mas ainda assim o Timbu se esforçava para furar o bloqueio do Goiás. Aos 32, após escanteio, Luiz Felipe quase marcou de cabeça. Mesmo no abafa, os alvirrubros não tiveram forças sequer para sair com um empate e amargaram mais um tropeço na Série B.

Ficha técnica

Náutico 0

Muriel; Reginaldo (Matheus Ribeiro), Índio (Wanderson), Igor Fernandes e Leo Jance (Luiz Paulo); Wenderson, Luiz Felipe e Dodô; Vinícius, Felipe Saraiva (Victor Andrade) e Derek (Luiz Cláudio). Técnico: Hélio dos Anjos

Goiás 1

Thiago Rodrigues; Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Ramon Menezes e Djalma (Luisão); Machado, Lucas Rodrigues (Baldória) e Lucas Lima; Kadu Souza (Halerrandrio), Cadu (Juninho) e Jean Carlos (Diego Caito). Técnico interino: Leandrão

Local: Esporte da Sorte Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Edina Alves Batista (SP). Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Gols: Djalma (aos 25 do 1ºT)

Cartões amarelos: Luiz Felipe (N); Rodrigo Soares (G)

Público: 7.265 torcedores

Renda: R$ 217.480,00

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