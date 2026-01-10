A- A+

Futebol de base Náutico perde para o IAC e se despede da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026 Timbu sofreu um gol no final do segundo tempo e terminou na terceira colocação do Grupo 24 da Copinha

Derrota com sabor amargo. O Náutico se despediu da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026 ao perder para o IAC por 1 a 0 neste sábado (10), no Estádio Municipal Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquaquecetuba.



Só dependendo de uma vitória simples para passar de fase, o Timbu não conseguiu superar o adversário e chegar ao gol e foi eliminado da Copinha 2026.

Os alvirrubros terminaram a fase inicial do campeonato de base na terceira colocação do Grupo 24, com uma vitória e duas derrotas, somando um total de 3 pontos.



Com o resultado, o IAC avançou para a segunda fase na liderança do grupo, com 7 pontos. Já o Novorizontino, com 5 pontos, ficou com o segundo lugar e também se classificou para a próxima etapa do torneio.



Polêmica

O gol do IAC foi marcado por Guilherme Salomão aos 43 minutos do segundo tempo. A origem do lance gerou reclamações do Náutico por impedimento.

No entanto, o bandeirinha não apontou nenhuma irregularidade e o árbitro validou o gol que eliminou o Timbu da Copinha.





