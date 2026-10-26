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futebol Náutico perde para o Juventude pela Série B 2026 Timbu foi derrotado por 4x0 e caiu para a 16ª posição do torneio, com 43 pontos

O Náutico segue sem nunca ter vencido o Juventude como visitante. Nesta segunda-feira (26), o Timbu foi goleado por 4x0, no Alfredo Jaconi, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os pernambucanos estão na 16ª posição, com 43 pontos, e agora terão um jogo decisivo pela permanência na divisão, no próximo sábado, contra o Avaí (17º, com 37), nos Aflitos.

O jogo

O empate na rodada passada diante do Goiás, fora de casa, fez o alvirrubro imaginar que o Náutico poderia ao menos repetir a solidez defensiva para, no mínimo, não sair derrotado em Caxias. Aos seis minutos, a previsão de fazer a meta passar em branco caiu por terra.

Diogo lançou para Safira. O atacante cruzou rasteiro para Fábio Lima, que só teve o trabalho de tocar para o fundo das redes. Detalhe para a falha de marcação do Náutico pelo lado direito e pela saída atrasada de Gastón Guruceaga.

Não foi um primeiro tempo de domínio completo do Juventude. O Náutico chegou a ter algumas boas descidas. Em uma delas, Jean Carlos carimbou o travessão. Mas foram os gaúchos que comemoraram mais uma vez.

Antes do intervalo, Fábio Lima quase marcou o segundo, em finalização defendida por Guruceaga. Minutos depois, porém, o Juve ampliou. O goleiro alvirrubro errou na reposição de bola e, adiantado, viu Raí Silva chutar de longe para encobrir o camisa 55.

Sem muito esforço, o Juventude chegou ao terceiro gol logo no início da etapa final. Aderlan recebeu pela direita, driblou Ryan e bateu colocado para aumentar a vantagem dos mandantes no Alfredo Jaconi.



Erros

Até mesmo quando tinha uma chance real, o Náutico desperdiçava. Borasi saiu na cara do gol, mas errou ao tentar driblar o goleiro e perdeu. O jogo ainda não tinha chegado sequer no primeiro terço do segundo tempo e a derrota do Timbu já estava consumada.

O Juventude passou a controlar o jogo, poupar alguns atletas e conduzir a partida como quem sabia que não precisava mais se esforçar para sacramentar a vitória. O Náutico ainda tentou algumas mudanças para mexer com o brio time, como as entradas de Victor Andrade, Kauã Maranhão e Paulo Sérgio, mas foi insuficiente. Coube a Amarilla fazer o quarto dos gaúchos e decretar a goleada.



Ficha técnica

Juventude 4

Jandrei; Rodrigo Sam (Titi), Messias e Gabriel Pinheiro; Aderlan, Raí (Lucas Mineiro), Gabriel Pires (Juan Christian) e Diogo Barbosa; Fábio Lima (Amarilla), Marcos Paulo (Ray Breno) e Alison Safira. Técnico: Maurício Barbieri.

Náutico 0

Gastón Guruceaga; Reginaldo, Betão, Igor Fernandes e Ryan (Wanderson); Luiz Felipe (Samuel), Wenderson e Jean Carlos (Kauã Maranhão); Vinícius, Derek (Paulo Sérgio) e Borasi (Victor Andrade). Técnico: Bruno Pivetti.

Local: Estádio Alfredo Jaconi (Caxias do Sul/RS)

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Patricia dos Reis (BA)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Gols: Fabio Lima (aos 6 do 1ºT), Rai Silva (aos 39 do 1ºT), Aderlan (aos 4 do 2ºT) e Amarilla (aos 50 do 2ºT)

Cartões amarelos: Gabriel Pinheiro, Fábio Lima (J); Jean Carlos, Wanderson, Ryan, Victor Andrade (N)

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