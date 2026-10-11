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futebol Náutico perde para o Vila Nova e liga alerta na Série B Timbu foi derrotado por 2x0, nos Aflitos, pela 33ª rodada da competição

Segunda derrota seguida em casa e o alerta do risco de rebaixamento foi reativado. O Náutico voltou a decepcionar na Série B do Campeonato Brasileiro e perdeu por 2x0 para o Vila Nova, nos Aflitos, pela 33ª rodada. Os alvirrubros deixaram o estádio sob vaias e agora terão uma sequência de dois duelos longe do Recife. Os alvirrubros estão em 13º, com 42 pontos.

Paulo Sérgio e Kauã Maranhão foram as novidades promovidas pelo técnico Bruno Pivetti para o setor ofensivo, nas vagas de Derek e Júnior Todinho - o primeiro saiu por opção técnica, enquanto o segundo está suspenso. Na defesa, também vetado por suspensão, Betão deu espaço a Gustavo Henrique.

O Náutico não abriu o placar aos oito minutos porque o chute de Vinícius carimbou a trave. Esse foi o único bom momento dos mandantes na primeira etapa.

Aos 21, Gustavo Henrique afastou mal um cruzamento e quase marcou gol contra. Muriel conseguiu salvar na primeira, mas, no rebote, Galdino fuzilou as redes para colocar os goianos em vantagem.

Falha

Quando Muriel dominou mal uma bola e chutou errado para Janderson, ficou claro que seria mais um dia de frustração nos Aflitos. O atacante do Vila só teve o trabalho de bater por cobertura para fazer 2x0.

Nos acréscimos, Kauã Maranhão ainda balançou as redes em toque por cobertura, mas o que poderia ser o gol para iniciar uma reação alvirrubra acabou anulado por falta na origem da jogada.

A apatia seguiu no segundo tempo. Nem mesmo as mudanças promovidas por Pivetti surtiram efeito. Uma das novidades foi a entrada de Victor Andrade. Em campo, o Náutico não conseguiu encaixar uma finalização sequer para assustar os visitantes.

Somente aos 38 minutos do segundo tempo foi que o Náutico chegou perto de marcar. Jean Carlos cobrou falta, Léo Índio cabeceou e a bola passou próxima da trave esquerda de Helton Leite. O goleiro ainda fez ótima defesa minutos depois, em chute de Victor Andrade. No fim, o Timbu somou mais um tropeço em casa na temporada.

Ficha técnica

Náutico 0

Muriel; Arnaldo (Reginaldo), Gustavo Henrique (Ryan), Léo Índio e Igor Fernandes; Samuel (Luiz Felipe), Wenderson e Jean Carlos; Vinícius, Kauã Maranhão (Victor Andrade) e Paulo Sérgio (Luiz Cláudio). Técnico: Bruno Pivetti

Vila Nova 2

Helton Leite; Hayner, Jonathan Costa, Douglas Mendes (Tiago Pagnussat) e William Formiga; Dudu (Higor Meritão), João Vieira (Willian Maranhão) e Marquinhos Gabriel(Nathan Camargo); Everton Galdino (Emerson Urso), Dellatorre e Janderson. Técnico: Guto Ferreira

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA). Assistentes: Joverton Wesley De Souza Lima (RO) e Acácio Menezes Leao (PA)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Gols: Galdino (aos 21 do 1ºT), Janderson (aos 42 do 1ºT)

Cartões amarelos: Vinícius, Jean Carlos, Igor Fernandes (N); João Vieira,Higor Meritão, Jonathan Costa, Willian Maranhão (V)

Público: 5.309 torcedores

Renda: R$ 137.957,75

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