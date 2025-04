A- A+

Derrota Náutico perde por 2x1 para o CSA e segue sem vencer na Série C Com o resultado desfavorável fora de casa, o Timbu entrou na Zona de Rebaixamento da competição e está no 17⁰ lugar

O Náutico continua não sabendo o que é vencer no Campeonato Brasileiro da Série C e ligou um alerta para o time do técnico Hélio dos Anjos. Com um a menos, o clube perdeu neste sábado (26) para o CSA por 2x1, no Rei Pelé, em Alagoas.

Com a derrota, os alvirrubros entraram na Zona de Rebaixamento e figuram na 17ª posição, com apenas um ponto.

Em partida válida pela terceira rodada, o Timbu entrou com a volta de Marcos Ytalo e a estreia do atacante Kelvin. O time de Hélio dos Anjos começou atacando, mas sofreu o gol de Tiago Lopes, no primeiro tempo. O Náutico reagiu com Paulo Sérgio, que marcou e igualou o placar da partida.

Mas na segunda etapa, Marco Antônio foi expulso após cometer uma falta dura em Baianinho e deixou o clube alvirrubro em desvantagem. Essa perda afetou os pernambucanos, que não conseguiram manter mais o ritmo na partida e viram Igor Bahia balançar as redes.

Com o resultado, o retrospecto negativo do Náutico contra o CSA como visitante permanece e chegou a 7 jogos sem triunfo.

A última vitória dos alvirrubros foi por 1x0, pela Série B. Este ano, o Azulão goleou o Timbu na Copa do Nordeste, com o placar de 4x1.

O jogo

O primeiro tempo da partida foi bastante equilibrado, com os dois times tendo oportunidades de balançar as redes logo nos minutos iniciais. Aos 4 minutos, a zaga do Timbu afastou a tentativa de Guilherme Cachoeira, que havia cruzado com perigo. Já o Náutico, aos 8, Vinícius isolou a bola.

Os alvirrubros seguiram pressionando, mas não conseguiram fazer boas finalizações.

Aos 17, os pernambucanos perderam uma peça importante. O meia Igor Pereira sentiu e precisou ser substituído por Marco Antônio.

O CSA continuou atacando e até conseguiu abriu o placar com Tiago Marques, aos 22 minutos do primeiro tempo, mas o assistente marcou impedimento.

Dois minutos depois, aos 24, o centroavante do Azulão voltou a balançar o gol de Muriel. Ele dominou a bola, girou e abriu o placar da partida.

Para chegar ao empate, o clube pernambucano precisou atacar mais e avançar as suas peças.

Vinícius fez bom passe para Marco Antônio, que assustou o goleiro do time de Maceió. Mas o empate veio dos pés de um conhecido da torcida alvirrubra nos 35 do primeiro tempo.

Paulo Sérgio assumiu a responsabilidade e fez o seu primeiro gol na atual temporada da Série C, o quinto em 2025. O camisa 9 alvirrubro aproveitou o passe vertical dentro da área e bateu cruzado de saída, igualando o placar para o Náutico.

Pelo Azulão, Guilherme Cachoeira bateu na trave e, após o desvio, provocou o escanteio. Em disputa de bola, Vinícius sofreu choque com Kleinisson, paralisando o jogo por alguns minutos. O Timbu arriscou com jogadas de Luiz Paulo e Auremir, mas não conseguiu chegar ao gol.

Expulsão

Logo no primeiro minuto da volta ao campo, Marcos Ytalo cruzou para Marco Antônio, que cabeceou para fora do gol do CSA. O goleiro adversário fez uma boa partida e defendeu a falta batida por Patrick Allan.

O técnico Hélio dos Anjos fez uma substituição dupla no time e tirou os recém contratados Kelvin e João Maistro. No lugar do atacante estreante, foi colocado Hélio Borges. Na zaga, quem entrou foi Rayan.

Quase em 20 minutos de jogo, o Timbu sofreu um revés: Marco Antônio foi expulso após cometer falta dura em Baianinho e receber o segundo cartão amarelo da partida.

A partir daí, os azulinos começaram a aproveitar a superioridade numérica. A defesa do time da Rosa e Silva passou a ser pressionada pelo adversário.

Aos 30, o gol do Náutico voltou a ser balançado, dessa vez por Igor Bahia. Ele aproveitou o escanteio batido por Enzo e fuzilou para o fundo da rede.

Após o segundo gol, o Timbu não conseguiu mais provocar perigo para os donos da casa e saiu derrotado de Maceió. O clube segue sem vencer na terceira divisão, com apenas um ponto.

O Náutico vai voltar a campo na terça-feira (29) contra o São Paulo, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, às 21h30, no Morumbis. Na Série C, o próximo adversário do Timbu será o Brusque. A partida será no dia 4 de maio, no Estádio dos Aflitos.

Ficha Técnica

CSA 2

Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Betão, Marcão (Islan) e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola (Igor Bahia) e Brayann; Guilherme Cachoeira (Roberto), Klenisson (Baianinho) e Tiago Marques (Kevyn).

Técnico: Higo Magalhães

Náutico 1

Muriel; Marcos Ytalo (Arnaldo), João Maistro (Rayan), Carlinhos, Luiz Paulo, Igor Pereira (Marco Antônio), Auremir, Patrick Allan (Wenderson), Vinicius, Kelvin (Hélio Borges) e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos.

Local: Rei Pelé (Maceió/AL)

Horário: 19h30

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB) Assistentes: Schumacher Marques Gomes (PB) e Luis Filipe Gonçalves Correa (PB)

Gols: Tiago Lopes, 25' do 1T (CSA); Paulo Sérgio, 36' do 1T (NAU) e Igor Bahia, 30' do 2T (CSA)

Cartões amarelos: Igor Bahia (CSA); João Maistro, Arnaldo (NAU),

Cartões vermelhos: Marco Antônio (NAU)

Transmissão: DAZN e NossoFutebol+

